28.05.2018, 20:16

Роман Абрамович после проблем с продлением британской визы получил паспорт Израиля

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NEWSru.com
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Roman Abramovitš jälgimas Londoni Chelsea mängu.
Roman Abramovitš jälgimas Londoni Chelsea mängu.Foto: TOBY MELVILLE, Reuters/Scanpix

Российский миллиардер Роман Абрамович, у которого возникли проблемы с продлением британской визы, репатриировался, получив паспорт Израиля. Об этом сообщает NEWSru Israel со ссылкой на информированные источники.

На данный момент ни Министерство внутренних дел Израиля, ни Министерство алии и интеграции, ни представители самого Абрамовича эту информацию не подтвердили.

Позднее местные журналисты уточнили, что, по их данным, после получения нового паспорта Абрамович уже покинул территорию Израиля.

Об израильском гражданстве Абрамовича также сообщили источник RTVI в правительстве Израиля и собеседники газеты "Исраэль а-Йом".

Отметим, что гражданину Израиля не требуется виза для краткосрочных поездок в Великобританию (до шести месяцев).

Местные журналисты отмечают, что на данный момент неизвестно, получил ли Абрамович сразу израильский паспорт ("даркон"). Один из источников NEWSru Israel сообщил, что бизнесмену были выданы все документы, включая паспорт.

Издание подчеркивает, что такая процедура обычно не практикуется, но допустима, так как после принятия "закона о дарконах" новый репатриант может получить паспорт сразу после того, как становится гражданином Израиля.

Абрамович неоднократно бывал в Израиле и инвестировал значительные средства в израильские стартапы. В 2015 могу местная пресса сообщала, что миллиардер купил в Тель-Авиве отель. А в начале марта этого года в СМИ появилась информация, что Абрамович пожертвовал 20 млн долларов на новый центр ядерной медицины в крупнейшей больнице Израиля — "Шиба Тель а-Шомер".

Ранее британские газеты написали, что власти Соединенного Королевства потребовали от Абрамовича объяснить источники происхождения его финансового благосостояния для выдачи ему новой визы в эту страну.

При этом журналисты подчеркивали, что подобная ситуация не подразумевает, что в отношении Абрамовича в Британии ведется расследование. Речь идет о новом стандарте проверок для получения визы. По данным СМИ, срок прежней визы инвестора у Абрамовича истек в начале апреля.

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Как известно, Абрамович в 2003 году купил английский футбольный клуб "Челси". С тех пор бизнесмен много времени проводит в Великобритании, приобрел там роскошный особняк, но не имеет вида на жительство в этой стране. По информации базы ADS-B Exchange, где собираются данные с транспондеров самолетов по всему миру, последний раз личный Boeing 767 бизнесмена был в Лондоне 1 апреля.

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