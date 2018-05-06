Родственники больного раком Маккейна решили не звать Трампа на похороны

The New York Times узнала, что родственники сенатора-республиканца Джона Маккейна, больного раком мозга, отказались приглашать на похороны президента Дональда Трампа. Это объясняется сложными личными отношениями двух политиков.

Родственники больного раком мозга сенатора Джона Маккейна решили не звать действующего президента США Дональда Трампа на его похороны, сообщает The New York Times.

Как выяснило издание, близкие сенатора направили в Белый дом предупреждение, что не намерены видеть Трампа на похоронах Маккейна. В то же время они приглашают на церемонию вице-президента Майкла Пенса.

81-летний Джон Маккейн борется с опухолью мозга, о которой узнал летом 2017 года. На своем ранчо в Аризоне он пишет мемуары и принимает сенаторов-республиканцев, обсуждая с ними вопросы политики, в частности, кандидатуру того, кто должен занять его кресло в верхней палате американского парламента после его смерти.