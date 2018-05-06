06.05.2018, 11:50

Родственники больного раком Маккейна решили не звать Трампа на похороны

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РБК
EST
John McCain
John McCainFoto: ALEX WONG, AFP/Scanpix

The New York Times узнала, что родственники сенатора-республиканца Джона Маккейна, больного раком мозга, отказались приглашать на похороны президента Дональда Трампа. Это объясняется сложными личными отношениями двух политиков.

Родственники больного раком мозга сенатора Джона Маккейна решили не звать действующего президента США Дональда Трампа на его похороны, сообщает The New York Times.

Как выяснило издание, близкие сенатора направили в Белый дом предупреждение, что не намерены видеть Трампа на похоронах Маккейна. В то же время они приглашают на церемонию вице-президента Майкла Пенса.

81-летний Джон Маккейн борется с опухолью мозга, о которой узнал летом 2017 года. На своем ранчо в Аризоне он пишет мемуары и принимает сенаторов-республиканцев, обсуждая с ними вопросы политики, в частности, кандидатуру того, кто должен занять его кресло в верхней палате американского парламента после его смерти.

У Маккейна сложные отношения с Трампом. В частности, будущий президент в 2015 году обмолвился о том, что не уважает людей, попавших в плен (во время войны во Вьетнаме летчик Маккейн два года провел в одиночном заключении у северовьетнамцев). ”Я люблю тех людей, которых не берут в плен”, — сказал Трамп. ​

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Маккейн же, в свою очередь, неоднократно критиковал политику Трампа, в частности, в вопросе реформы или отмены системы медицинского страхования Obamacare, принятой​ при президенте Бараке Обаме. Также Маккейн негативно относится к ”автократическим” и протекционистским стремлениям Трампа во внешнеэкономических отношениях и к его подходу в вопросе о мигрантах и беженцах. Наконец, Маккейн клеймит Трампа за безразличие к ”моральной стороне” характера мировых лидеров и политических режимов. В частности, сенатор раскритиковал поздравление с победой на выборах президента России Владимира Путина в марте 2018 года.

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