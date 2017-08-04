РФ оставляет за собой право на ответные меры в связи с новыми санкциями ЕС

Россия считает новые санкции ЕС абсолютно надуманными и оставляет за собой право на ответные меры. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ, передает ТАСС.

"Решение Брюсселя о включении в санкционный список ЕС ряда российских должностных лиц и фирм в качестве ответной меры за якобы "нелегитимную" поставку в Крым газовых турбин концерна Siemens вызывает глубокое сожаление, — говорится в комментарии дипведомства РФ. — Рассматриваем этот шаг, предпринятый по инициативе Берлина, как недружественный и необоснованный". "Складывается впечатление, что германские коллеги взяли на вооружение практику расширительного толкования санкционных ограничений, которая прямо противоречит как международному праву, так и принципам международных отношений в целом", — отметили в министерстве.

"Ответственность за это решение, включая возможные хозяйственные издержки Siemens и других германских, а также европейских компаний, работающих в России, целиком и полностью ложится на сторону ЕС и правительство Германии, — подчеркнули в МИД РФ. — Причины введения новой порции рестриктивных мер в отношении нашей страны считаем абсолютно надуманными и оставляем за собой право на ответные меры".

В Москве разочарованы "доводимой до абсурда политизацией вопроса, который на деле представляет собой обычный коммерческий спор хозяйствующих субъектов". Россия, заявили в МИД, "решительно отвергает и попытки использовать его как пример якобы недобросовестности российских компаний".

"Несмотря на складывающуюся ситуацию, подтверждаем заинтересованность в сохранении и поступательном развитии экономического сотрудничества с Германией и ЕС, — говорится в комментарии. — Мы остаемся верны всем ранее принятым на себя обязательствам".

В МИД РФ подчеркнули, что Россия нацелена совместными усилиями "преодолеть негативные последствия санкционного инструментария".