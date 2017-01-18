Боевая авиация России и Турции в среду начала первую совместную воздушную операцию против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в пригородах населенного пункта Эль-Баб в провинции Алеппо, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: четыре F-16 и четыре F-4. Всего поражается 36 объектов", — сказал генерал.

Рудской отметил, что первые результаты нанесения ударов по террористам ИГ показали высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок.

Кроме того, по его словам, российская боевая авиация помогает сирийским войскам отбить атаку боевиков террористической группировки ИГ в районе города Дейр-эз-Зор. "Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждет настоящий геноцид. Население Дейр-эз-Зора может быть полностью истреблено", — сказал Рудской.