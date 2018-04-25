25.04.2018, 11:00

"Репортеры без границ": Россия расширяет сеть пропаганды

 (51)
bbcrussian.com
EST 3
RT
фото иллюстративноеFoto: MLADEN ANTONOV, AFP

Россия заняла 148-е место в ежегодном рейтинге свободы прессы, опубликованном международной организацией "Репортеры без границ". Эту позицию Россия удерживает в списке третий год подряд.

Первое место в перечне заняла Норвегия, за ней следуют Швеция и Нидерланды. На нижней строчке расположилась Северная Корея, ей предшествуют Эритрея и Туркменистан.

"Заглушив независимые голоса у себя дома, Россия под руководством Владимира Путина расширяет свою пропагандистскую сеть с помощью таких СМИ как RT и Sputnik, в то время как Китай под руководством Си Цзиньпина экспортирует свою тщательно контролируемую информационную модель по всей Азии", — отмечается в докладе.

Эксперты отмечают, что ситуация со СМИ в России и Китае оказывает влияние на другие страны, оказавшиеся в нижней части списка, среди которых Вьетнам, Туркменистан и Азербайджан.

Согласно докладу, по сравнению с прошлым годом ситуация со свободой прессы сильнее всего ухудшилась в европейских странах. Так, наиболее сильное падение в рейтинге показали Мальта, Чехия, Сербия и Словакия.

Также "Репортеры без границ" встревожены "историческим падением" уровня свободы прессы на постсоветском пространстве и в Турции.

В прошлом году наибольшую обеспокоенность организации вызывала ситуация со СМИ в США и Британии,

"Приход Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах и кампания по "брекситу" в Британии были отмечены масштабными нападками на СМИ, высокотоксичной риторикой, направленной против СМИ, которая привела мир в новую эру постправды, дезинформации и фейковых новостей", — говорилось в прошлогоднем заявлении "Репортеров без границ".

Рейтинг свободы прессы ежегодно публикуется с 2002 года. При его составлении учитываются такие показатели, как уровень плюрализма, количество независимых СМИ, законодательные ограничения, прозрачность, цензура и самоцензура.

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