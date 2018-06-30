30.06.2018, 10:41

Рейтинг Путина упал почти на 15% после объявления о пенсионной реформе

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NEWSru.com
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Alexei Druzhinin, AP

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в народе упал почти на 15% после объявления правительства о грядущем повышении пенсионного возраста в РФ. Согласно правительственному законопроекту, в России готовится поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить начиная с 2019 года.

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в народе упал почти на 15% после объявления правительства о грядущем повышении пенсионного возраста в РФ, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В день упомянутого объявления, 14 июня, деятельность президента в целом одобряли 78% опрошенных ВЦИОМ, а 15 июня — уже 70,9%. Аналогичный рейтинг правительства упал за день с 48,4 до 44,6%.

В течение следующей недели, по мере укрепления негативного фона вокруг пенсионной реформы, уровни одобрения институтов власти снизились еще больше и по состоянию на 24 июня составили 63,4% для Путина, 30,7% для Медведева и 37,1% для кабмина в целом, свидетельствует последний опрос ВЦИОМ.

Ранее на этой неделе в Кремле признали связь снижения рейтингов органов власти с пенсионной реформой. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин "не принимает участия в обсуждении этой темы" и "никогда не оглядывается на свой рейтинг".

Согласно правительственному законопроекту, в России готовится поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить начиная с 2019 года.

По данным соцопросов, 90% граждан недовольны готовящимися нововведениями. Противники реформы опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии.

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