Рейтинг партии Меркель упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг правящего в Германии блока христианских партий упал до наиболее низкого показателя в его истории. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Sonntagstrend, подготовленного институтом Emnid для газеты Bild am Sonntag и опубликованные в воскресенье, 14 октября.

Если бы выборы в бундестаг состоялись сейчас, то за партию канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократический союз (ХДС) и ее партнера — баварский Христианско-социальный союз (ХСС) — проголосовали бы 26 процентов опрошенных избирателей. Это на один процентный пункт меньше по сравнению с показателем предыдущей недели.

"Зеленые" догнали социал-демократов

Второе место рейтинга теперь делят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) состоящая в "большой коалиции" с блоком ХДС/ХСС, и "Союз-90"/"Зеленые". Обе партии поддерживают по 17 процентов избирателей. При этом показатель социал-демократов по сравнению с прошлой неделей остался неизменным, а рейтинг "зеленых" вырос на один процентный пункт, что стало их лучшим показателем за прошедшие семь лет.