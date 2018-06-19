19.06.2018, 09:06

Рейтинг одобрения деятельности Трампа достиг рекордного уровня

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Gazeta.ru
EST
Trump väisab Pariisi
Trump väisab PariisiFoto: Kevin Lamarque, REUTERS

Жители США стали лучше относиться к политике, проводимой американским президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Gallup poll found.

Согласно полученным результатам, 45% опрошенных одобряют действия главы государства. Половина респондентов (50%) недовольна работой президента. Кроме того, 4% американцев затруднились дать однозначный ответ.

Уточняется, что в исследовании, которое проходило с 11 по 17 июня этого года, принимали участие 1,5 тыс. человек.

Ранее американские СМИ составили рейтинг придуманных Трампом оскорблений. В тройку попали глава КНДР, названный ”маленьким человеком-ракетой” (Little Rocket Man), а также ”Лгущий Тед” (Lyin' Ted) и ”Слабый”. Два последних прозвища Трамп использовал для кандидата от республиканцев Теда Круза и противника на пост президента США от Республиканской партии в 2016 году Джеба Буша.

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