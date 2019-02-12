Редактор "Кто хочет стать миллионером?" обвиняет Александра Друзя в попытке подкупа ради выигрыша 3 млн рублей

"Я уже 10 лет работаю главным редактором телепередачи ”Кто хочет стать миллионером”. Когда мы с редакторской группой приходили в программу, у нас была принципиальная договоренность с Константином Эрнстом и руководителем ”Красного квадрата” Ильей Кривицким, что игроки, какими бы звездными, важными и крутыми они ни были, не должны заранее знать вопросы и ответы", — пишет Бер в Livejournal.

"С тех пор этот принцип ни разу не был нарушен. Больше того, с предложением ”сдать” вопросы и поделиться потом деньгами ко мне никто из игроков, слава богу, ни разу не приходил. Вплоть до ноября прошлого года, когда ко мне обратился Александр Друзь с предложением помочь ему выиграть 3 миллиона рублей", — продолжает он.

Бер обвиняет Друзя в том, что накануне съемок программы Александр Друзь попытался его подкупить, предложив поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы. Бер утверждает, что в качестве подтверждения своих слов у него есть диктофонная запись.

По его словам, Друзь предлагал ему 800 000 рублей (около 10 806 евро) от выигрыша в трех миллионов (около 40 524 евро) за то, что он сообщит ему заранее вопросы с игры.

Чтобы доказать факт мошенничества, Бер якобы передал Друзю часть реальных вопросов и ответов, но последние пять вопросов поменял. Друзь и игравший вместе с ним знаток Виктор Сиднев дошли до последнего пятнадцатого вопроса, но не смогли на него ответить. В итоге они завершили игру с несгораемой суммой 200 тысяч рублей.