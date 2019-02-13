Ребенка вынули из утробы матери, прооперировали и вернули на место

Бетан Симпсон из города Бернем, которая ожидает ребенка в апреле, проходила регулярный осмотр у врача. УЗИ, проведенное на пятом месяце беременности, показало, что у плода есть некие отклонения.

Женщину отправили в больницу английского графства Эссекс для более детального обследования, где врачи диагностировали у ребенка расщепление позвоночника — дефект, при котором спинной мозг развивается неполноценно в утробе матери.

"Нам предложили не вмешиваться в ход беременности, прервать ее или воспользоваться новой уникальной опцией — прооперировать девочку до момента ее рождения. Мы согласились", — рассказывает Симпсон. Для этого состояние ребенка и будущей матери тщательно проверили, проведя ряд анализов и тестов.

Врачи допустили пациентку до операции на шестом месяце беременности. Симпсон оказалась четвертой женщиной в Великобритании, которая получила такое лечение. Хирурги вынули ребенка из утробы матери, провели восстановление спинного мозга и затем поместили его обратно до момента родов.

Операция прошла успешно. "К сожалению, 80 процентов детей в Англии умирают после того, как их родители узнают о заболевании", — отметила Симпсон. Она призвала матерей не пугаться этого диагноза, поскольку, по ее мнению, методы лечения очень изменились.