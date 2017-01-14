Американские сенаторы не стали целиком полагаться на доклады спецслужб и решили самостоятельно расследовать совершенные во время выборов кибератаки, которые приписываются хакерам из России. Комитет сената США по разведке создаст для этого специальную комиссию.

В совместном заявлении главы комитета, сенатора-республиканца Ричарда Берра, и лидера демократов в комитете Марк Уорнера говорится, что комитет планирует опросить высокопоставленных представителей администрации уходящего президента США Барака Обамы.

Также опросят избранного главу государства Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января. При необходимости комитет может выпустить повестки для привлечения свидетелей к опросу, — говорится в заявлении.

Предметом расследования, в частности, станет подготовленный разведкой США доклад об атаках на серверы Демократической партии США в период предвыборной кампании.

В нем утверждается, что российский президент Владимир Путин приказал организовать кампанию, целью которой было влияние на результаты президентских выборов в США и дискредитация кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Сенатский комитет по разведке был ознакомлен с содержанием доклада директором Национальной разведки США Джеймсом Клэппером. После этого группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату конгресса США законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России.

Однако еще до этого Белый дом объявил о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также о введении новых санкций в отношении России.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет симметрично отвечать на высылку.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал звучащие в докладе обвинения голословными и в очередной раз отверг обвинения в причастности России к хакерским атакам.

Избранный президент США Дональд Трамп скептически отнесся к обвинениям в хакерских атаках в отношении России.

Тем не менее он обещал в течение 90 дней представить результаты собственного расследования дела о приписываемых России хакерских атаках во время выборов в Соединенных Штатах.