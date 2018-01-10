10.01.2018, 11:24

Раскрыты обстоятельства смерти Михаила Державина

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Lenta.ru
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Mihhail Deržavin
Mihhail DeržavinFoto: Iliya Pitalev, RIA Novosti

Народный артист России Михаил Державин с декабря находился в больнице. Об этом ”Комсомольской правде” рассказала супруга актера Роксана Бабаян в среду, 10 января.

”Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью”, — поведала она.

Директор Московского академического театра сатиры Мамед Агаев сообщил ТАСС, что в последнее время актер находился в реанимационном отделении одной из московских клиник. Он добавил, что артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится его отец, в прошлом ведущий актер театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин.

Михаил Державин скончался в возрасте 81 года. Он известен по таким фильмам, как ”Трое в лодке, не считая собаки”, ”Чокнутые”, ”Старые клячи”, ”Бабник”, ”Жених из Майами”, ”Примадонна Мэри” и ”Моя морячка”. В 1970-х артист участвовал в телепередаче ”Кабачок 13 стульев”, где ему была отведена роль пана Ведущего.

В 2015-м Державин попадал в реанимацию с левосторонней пневмонией.

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