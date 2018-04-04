Ракетно-энергетический союз: о чем договорились Путин и Эрдоган

Первой зарубежной поездкой Владимира Путина после переизбрания 18 марта стал визит в Турцию. Встреча Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана продолжалась полтора часа. Что они обсуждали? И как разрешились спорные моменты в отношениях двух стран?

Отношения России и Турции в конце ноября 2015 года резко ухудшились после того, как турецким истребителем на границе с Сирией был сбит российский бомбардировщик Су-24.

В ответ Россия запретила ввоз турецких овощей и фруктов, продажу пакетных туров и запрет на чартерные перевозки в эту страну. Были заморожены несколько инвестиционных проектов, в том числе строительство атомной электростанции "Аккую" и газопровода "Турецкий поток".

Теперь фактически все эти вопросы решены. Как это произошло?

Атомная энергетика

Путин и Эрдоган сегодня дали старт строительству первой в Турции атомной электростанции "Аккую". А за день до визита Путина Анкара выдала "Росатому" разрешение на строительство первого блока АЭС. Стоимость всего проекта оценивается в 20 млрд долларов. Станцию будет эксплуатировать "Росатом". Она обеспечит 10% потребности Турции в электроэнергетике, заявил 3 апреля Эрдоган на церемонии запуска строительства станции.

Строительство АЭС "Аккую" обеспечит для России десятки тысяч рабочих мест, заявила на "Первом канале" гендиректор "Русатом Энерго Интернешнл" (входит в "Росатом") Анастасия Зотеева. "Это заказы на триллионы рублей, в первую очередь, конечно, для наших машиностроителей, для всех побочных производств, для металлургического производства", — добавила она.

Сам проект фактически был разморожен в августе 2016 года, когда Путин и Эрдоган встретились в Санкт-Петербурге. Турецкий президент сообщил тогда, что Анкара готова предоставить АЭС "Аккую" статус стратегической инвестиции, который позволит ускорить реализацию проекта.

Решение "разморозить" проект было логичным, считает эксперт Центра международной торговли Алла Клюева. "Отказ турецкой стороны от реализации проекта потребовал бы от Турции более чем значительных средств на выплату неустойки и компенсаций", — сказала она Русской службе Би-би-си.

В феврале 2017 года Анкара одобрила проектные параметры площадки для АЭС. Но в том же месяце из Турции пришли плохие новости — консорциум частных турецких компаний Cengiz-Kolin-Kalyon, который собирался купить 49% проекта, отказался от сделки.

"Росатом" сообщил, что теперь ведет переговоры с государственной турецкой энергокомпанией EUAS, которая может заменить консорциум.

"Турецкий поток"

Этот проект был очень важен для России, так как он является альтернативой "Южному потоку", газопроводу, который планировалось проложить по дну Черного моря и дальше в европейские страны через Болгарию. От него Россия была вынуждена отказаться в конце 2014 года на фоне ухудшения отношений России и Запада. Путин заявлял, что причиной отказа от "Южного потока" стала "неконструктивная" позиция ЕС.

Но в декабре 2015 года проект "Турецкого потока" был также заморожен — уже из-за ухудшения отношений России и Турции.

На встрече в августе 2016 года Путин и Эрдоган "разморозили" в том числе строительство "Турецкого потока" — газопровода, который, как надеется Москва, позволит России отказаться от транзита топлива через Украину.

По состоянию на начало марта 2018 года "Газпром" завершил укладку половины морского участка газопровода.

"Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 километров в двухниточном исполнении — это 55 процентов общей протяженности морской части газопровода, — уточнил глава "Газпрома" Алексей Миллер. — То, что касается первой нитки, — построено 827 километров, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку. Остается построить приемный терминал и вторую нитку".

Как ожидается, поставки газа по "Турецкому потоку" начнутся в конце 2019 года.

Томатный кризис

Турция всегда была одним из крупнейших импортеров томатов в Россию. В 2010-2015 годах доля этой страны в поставках помидоров в Россию составляла от 40% до 53%. Импорт из Турции пользовался спросом в особенности зимой, когда российские компании не могли удовлетворить потребности рынка из-за небольшого количества теплиц.

"Турецкие фрукты пользуются большим спросом на российском рынке в силу высокого качества. Этому способствуют климатические факторы региона и минимальные сроки поставки в Россию (неделя), что позволяет импортировать продукцию, сохраняющую максимальную свежесть", — сказала Алла Клюева из Центра международной торговли.

После ввода российского эмбарго поставки помидоров из Турции прекратились. За это время в России случился "томатный бум" — предприниматели набрали кредитов и начали строить теплицы, надеясь занять освободившуюся нишу и получить прибыль.

Продуктовое эмбарго оказалось чувствительным для Турции. Анкара призывала его отменить и пыталась вводить ответные меры в отношении России. Например, в марте 2017 года Турция ввела пошлины на поставки зерна из России.

В ноябре 2017 года Россия смягчила эмбарго — поставки томатов разрешили нескольким турецким предприятиям. Но полностью эмбарго не сняли. Путин объяснял это тем, что российскому бизнесу необходимо окупить вложения.

Падение торгового оборота и туристический кризис

Торговый оборот России и Турции по итогам 2016 года снизился на 32% до 15,8 млрд долларов. Импорт из Турции снизился на 47% до 2,1 млрд долларов, экспорт в Турцию упал на 29% до 13,7 млрд долларов. В минэкономразвития отмечали, что торговый оборот снизился из-за российского эмбарго, спада цен на нефть и ослабления рубля.

Одним из самых серьезных для турецкой экономики стал запрет в России на продажу турпакетов в Турцию. Отпугнуло туристов из разных стран несколько терактов, а также попытка военного переворота.

Но сильней всего турпоток упал из России. В 2016 году из России в Турцию приехало 866 тысяч туристов — минус 76% по сравнению с 2015 годом.

В июне 2016 года в России была разрешена продажа путевок в Турцию, а в конце августа — чартерные рейсы в нее. В итоге только в первом полугодии 2017 турпоток вырос почти в 10 раз.

С-400 или F-35

Накануне визита помощника президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин и Эрдоган будут обсуждать также поставки зенитно-ракетных систем С-400. В сентябре 2017 года о подписании соглашения на поставку систем С-400 заявил Эрдоган, а потом это подтвердил помощник президента России Владимир Кожин. Сообщалось, что по условиям соглашения Турция получит четыре системы С-400.

3 апреля Путин заявил, что этот контракт является приоритетом в военно-технической сфере. Обсуждать поставки будут 4 апреля.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявлял, что стоимость контракта на поставку С-400 составит 2,5 млрд долларов. "Это первая страна НАТО, приобретающая нашу новейшую систему противовоздушной обороны С-400", — отмечал он.

Сделка с Россией вызывала обеспокоенность у партнеров Турции по НАТО. Представитель минобороны США капитан Джефф Дэвис заявлял, что Америку волнует лишь вопрос совместимости вооружения. "Турция — союзник НАТО, и в целом лучше, когда союзники покупают совместимое оборудование", — отмечал он.

В марте 2018 года глава комиссии турецкого парламента по международным делам Волкан Бозкыр говорил, что конгресс США может запретить продажу Турции истребителей F-35, если Анкара купит российские системы С-400. Официально об этом в конгрессе не сообщали.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли впоследствии заверил, что поставки F-35 начнутся, как и запланировано, в 2019 году. Кроме того, Турция продолжает переговоры с США о покупке зенитных систем.