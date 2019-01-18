18.01.2019, 15:00

Районный суд Грозного простил чеченцам 9 миллиардов газовых долгов из-за угрозы протестов

 (79)
Lenta.ru
EST
Районный суд Грозного простил чеченцам 9 миллиардов газовых долгов из-за угрозы протестов
Foto: Yelena Afonina, TASS/All Over Pre/ Vida Press

Районный суд Грозного обязал местное отделение ”Газпрома” списать задолженность населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Чеченской республики.

В ведомстве отметили, что долг уже невозможно взыскать, поскольку у него истек срок давности. ”Газпром” не составил документы о списании задолженности в установленном порядке и пытался заставить плательщиков погасить долги. По мнению следователей, это могло вызвать массовые протесты.

”Действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения”, — заключили в прокуратуре.

В 2015 году министерство промышленности и энергетики Чечни обратилось к федеральным властям с просьбой о списании 16,23 миллиарда рублей долга за энергоресурсы — электроэнергию и газ, поставленные в период контртеррористической операции в республике с 1999 по 2009 год. Тогда эту сумму тоже объявили безнадежными к взысканию долгами. На тот момент общая сумма долга Чеченской Республики за газ составляла 58 миллиардов рублей.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии