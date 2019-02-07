Рада запретила гражданам РФ быть наблюдателями ОБСЕ на выборах президента

Согласно тексту, наблюдателем на президентских, парламентских или местных выборах не может быть "лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом", а также "лицо, которое было предложено [в качестве наблюдателя] государством, которое Верховная рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом".

Спикер Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДПИЧ) ОБСЕ Томас Райнер 6 февраля 2019 года заявил, что организация получила предложение от стран-участниц ОБСЕ о 92 кандидатах в наблюдатели за очередными президентскими выборами на Украине, среди которых двое россиян.

Глава МИД Украины Павел Климкин в середине января 2019 года заявил, что Киев не допустит россиян в качестве наблюдателей на выборах президента. Он также направил по этому поводу письмо в адрес директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. В бюро на это ответили, что намерены действовать в соответствии с установленными нормами и принципами, которые заложены в документах ОБСЕ и подтверждены практикой электоральных наблюдений.