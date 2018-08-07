Пять дней в августе 2008-го: хроника российско-грузинской войны

К началу августа 2008 года обстановка в зоне замороженных конфликтов Грузии и двух ее сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии обострилась. Особенно это касалось Южной Осетии, добивавшейся независимости с начала 1990-х годов.

О том, что новое обострение может привести к войне, всерьез заговорили в начале лета. А уже с начала июля грузинские и южноосетинские власти начали обвинять друг друга в обстрелах приграничных сел и самого города Цхинвали с участием артиллерии, минометов и бронетехники.

11 июля из Москвы был отозван посол Грузии, после того как Россия официально признала, что над Абхазией и Южной Осетией летают её военные самолеты. Одновременно с этим из Южной Осетии в Россию стали вывозить автобусами стариков, женщин и детей.

Во второй половине июля недалеко от Тбилиси прошли совместные грузинско-американские учения "Немедленный ответ", а на Северном Кавказе — российские учения "Кавказ-2008". Впоследствии Тбилиси и Москва обвинили друг друга в том, что эти учения фактически стали подготовкой к войне.

7 августа

7 августа примерно в 16:00 по московскому времени президент Михаил Саакашвили заявил, что отдал грузинским силам в зоне конфликта приказ не отвечать на стрельбу со стороны Южной Осетии, и призвал оппонентов последовать его примеру: "Заклинаю вас!" Южная Осетия согласилась прекратить огонь.

МВД Грузии заявило об обстреле села Приси около 22:15 мск, а командующий российскими миротворцами генерал Марат Кулахметов сказал, что стреляют по Цхинвали.

На следующий день, пятницу, 8 августа, на 13:00 по московскому времени были запланированы переговоры между Южной Осетией и Грузией при посредничестве Москвы. Однако было очевидно, что стороны готовятся не к ним, а к началу конфликта.

Секретарь Совета безопасности непризнанной республики Анатолий Баранкевич заявил РИА Новости, что "к границе (Южной Осетии) направляются многочисленные войсковые соединения Грузии".

8 августа, 0:00

Война

Первые сообщения о сильном обстреле Цхинвали начинают поступать примерно в полночь, говорится, что к этому моменту стрельба идет около получаса — с применением установок "Град" и гаубиц. Приходит информация о том, что к городу движется грузинская техника.

Командующий миротворцами генерал Марат Кулахметов заявляет, что грузинские Су-25 наносят удары по Цхинвали.

Примерно в час ночи Грузия официально объявляет о начале боевых действий. Госминистр Грузии по реинтеграции Темур Якобашвили выступает с заявлением: "Целью руководства Грузии является не взятие городов. В Тбилиси хотят лишь поставить точку на криминальном режиме, чтобы никто не угрожал нашим городам, гражданам и инфраструктуре".

Утром премьер-министр Грузии Ладо Гургенидзе обвинит Южную Осетию в провоцировании конфликта: "К сожалению, мы вынуждены были прибегнуть к установлению порядка и мира силами вооруженных сил, так как, несмотря на озвученные президентом Грузии инициативы и прекращение огня в одностороннем порядке, сепаратисты открыли массированный огонь по грузинским селам".

8 августа, 7:00

Заседание Совбеза

Члены Совета безопасности ООН по инициативе России собираются на экстренное заседание.

Текст заявления, состоящего из трех предложений, члены Совбеза обсуждают в течение двух часов за закрытыми дверями, однако так и не согласовывают окончательный вариант. Разногласия вызвала формулировка о том, что обе конфликтующие стороны должны "отказаться от применения силы". Эта фраза не устроила Грузию и поддерживающие страну США.

Генсек ООН выразил "глубокую озабоченность" обстановкой в Южной Осетии. Представитель ЕС по внешней политике Хавьер Солана, генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер и представитель госдепартамента США призвали стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

8 августа, 10:00

Время заявлений

Около 10 часов утра Темур Якобашвили призвал Россию вмешаться в грузино-осетинский конфликт в качестве "настоящего миротворца".

Южная Осетия также обратилась к России за срочной помощью. "Мы просим руководство России в течение часа прислать помощь, иначе будет много жертв", — сказал глава южноосетинского Совбеза Анатолий Баранкевич.

Незадолго до этого премьер-министр России Владимир Путин, который в тот момент находился в Пекине на открытии Олимпиады, пообещал, что боевые действия Грузии в Южной Осетии не останутся без ответа: "Грузинское руководство предприняло агрессивные действия в отношении Южной Осетии. Фактически начались боевые действия". Однако каким будет этот ответ, Путин не сказал.

Примерно в 13:24 заявление делает минобороны России, а в 15:30 президент России Дмитрий Медведев записывает в Кремле телеобращение, в котором говорит, что Россия "была и останется гарантом безопасности народов Кавказа".

"В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились", — говорит он. О вводе войск в заявлении нет ни слова. Видеозапись была сделана в Кремле и показана в эфире российских федеральных каналов.

"Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников. Виновные понесут заслуженное наказание", — заявляет Медведев.

"Хотелось бы, чтобы в рамках СНГ эти действия нашли соответствующую оценку. И все должны предпринять усилия по погашению конфликта", — говорит Путин.

8 августа, 11:00

Вмешательство России

Фактически Россия стала участвовать в конфликте в первые же часы, а по некоторым данным, российские военные могли оказаться в Южной Осетии еще до начала войны — но отдельные подразделения, а не армейские соединения. Выдвижение двух тактических групп 58-й армии, дислоцированной за Кавказским хребтом, который отделяет российскую Северную Осетию от грузинской Южной, началось в ночь на 8 августа. Колонны двигались через Рокский туннель, соединяющий территории двух стран в этом районе.

Бывший командующий 58-й армией Анатолий Хрулев заявил в интервью Русской службе Би-би-си, что эти группы остались на подходе к туннелю со стороны России по окончании учений просто для обеспечения прохождения войск к местам постоянной дислокации, никакой специальной цели он не преследовал.

Однако в книге "Танки августа", выпущенной в 2009 году Центром анализа стратегий и технологий, говорится, что группировка всегда размещалась у границы Южной Осетии в момент обострения обстановки в этом регионе.

По данным ЦАСТ, общая численность двух групп составляла примерно 1500 человек, на вооружении которых были 14 танков Т-72, 16 САУ "Акация" и девять установок "Град". Вероятно, были и БМП, поскольку в дальнейшем они фигурировали в описании боев.

Как рассказал Хрулев, эти две группы захватили стратегически важный участок Транскавказской автомагистрали, единственную большую дорогу, которая ведет от Рокского туннеля в Цхинвали, и, прежде всего, расположенный на этой дороге Гуфтинский мост.Первая группа, по словам Хрулева, прошла туннель в 1:40, а к мосту они вышли в 4:40.

Капитан российской армии Денис Сидристый впоследствии в интервью газете "Красная звезда" расскажет, что его часть, находившаяся на территории Южной Осетии, получила приказ выдвигаться к Цхинвали еще 7 августа. По словам капитана, обстрел начался после того, как они прибыли к Цхинвали. Позже газета удалила с сайта интервью.

К утру 8 августа в Цхинвали шли бои с участием грузинских военных, осетинских ополченцев и российских миротворцев. Потери несли все участники. Грузинская армия занимала села вокруг города, продвигалась вглубь Цхинвали, а через тоннель в Южную Осетию двигались колонны 58-й армии.

8 августа, 11:30

Всеобщая мобилизация

В 11:30 президент Грузии Михаил Саакашвили объявляет всеобщую мобилизацию. "Только так мы сможем спасти нашу страну", — говорит Саакашвили. За предшествующие годы по программе подготовки резервистов вооруженных сил Грузии было обучено и записано в резерв более 100 тысяч человек.

Начинают поступать сообщения о действиях грузинской и российской авиации: об ударах грузинских штурмовиков по целям в районе Цхинвали и самолетов 4-й армии ВВС и ПВО России- по военным объектам в Грузии и Осетии, в основном силами фронтовых бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25. Сообщается о бомбежках Гори, аэродромов Вазиани и Марнеули, порта Поти.

В середине дня Саакашвили в интервью телеканалу Си-эн-эн заявит: "Россия ведет войну с нами на нашей территории".

8 августа, 16:00

Официально война

Министерство обороны России теперь уже официально объявило, что в Южную Осетию направлены подкрепления для помощи российским миротворцам.

Боевые группы 58-й армии действуют севернее Цхинвали. В самом городе идут бои с участием грузинских частей, российских миротворцев, а также югоосетинских ополченцев. К вечеру большая часть города оказывается в руках грузинских войск.

"Восьмого августа [грузинские] танки прорвались с запада, заняли близлежащие высоты и начали бить прямо по нашему району, мы оказались "в котле". В наш дом было прямое попадание, на четвертом этаже разорвался снаряд, а там находился восьмидесятилетний мужчина, он погиб", — рассказывала жительница Цхинвали Тамара Шавлокова Би-би-си.

В Северной Осетии формируются отряды ополченцев, которые выдвигаются в Южную. Их численность оценивают по разному, в среднем речь идет о нескольких тысячах человек.

9 августа, 9:00

В ночь на 9 августа грузинские войска обстреливают Цхинвали из минометов и артиллерийских систем. В самом городе идут бои, четкой линии противостояния нет.

Россия продолжает вводить войска через Рокский тоннель, создавая ударную группировку. К утру части 58-й армии заняли позиции на окраинах Цхинвали.

Командующий 58-й армией генерал Алексей Хрулев решает отправить подкрепление в Цхинвали. Батальон из состава 58-й армии обходит город с запада по Зарской дороге, чтобы занять позиции на юге. В составе колонны — штабная рота, с которой ехал Хрулев.

В 14:00 колонна столкнется с грузинской частью, которая пытается зайти в Цхинвали. В скоротечном бою генерал Хрулев получит ранение.

9 августа, 9:45

"Понуждение к миру"

Перед началом встречи с министром обороны и начальником Генштаба президент Дмитрий Медведев заявил, что российская армия "приступила к операции по понуждению к миру". В 17:00 по московскому времени он свяжется по телефону с президентом США и опять повторит это выражение.

Примерно в 11:00 официально объявляется, что в Грузию переброшены части 76-й Псковской десантной дивизии. В зону конфликта также направлены подразделения воздушно-десантных войск из Иванова и Москвы.

Ближе к полудню российские военные заявляют, что Цхинвали находится полностью под их контролем. Грузинские военные в ответ говорят, что сами отступили из города. На самом деле российские войска начнут входить в город только на следующий день.

9 августа, 12:00

Война в воздухе

Примерно в полдень Россия официально объявляет о потерях в Южной Осетии — 15 погибших, 150 раненых. Сообщается о двух сбитых накануне самолетах — Су-25 и Ту-22М3. Пилота штурмовика спасли сразу, из четырех человек, находившихся на борту бомбардировщика, спасся только один пилот, попавший в плен.

При этом МВД Грузии заявляет, что допрашивает пилота сбитого российского самолета.

В ночь на 9 августа российская авиация нанесла удар по военной базе Сенаки. Сообщалось о гибели 12 грузинских военных.

9 августа, 15:00

Парламент Грузии вводит в стране военное положение сроком на 15 дней. В стране объявляют призыв резервистов, правительство переходит на круглосуточный режим работы.

Тем временем президент Михаил Саакашвили призывает к прекращению огня и публично заявляет, что обратился с таким предложением к президенту России.

В Кремле утверждают, что Дмитрий Медведев не получал никаких официальных предложений о перемирии, а замминистра иностранных дел Григорий Карасин говорит, что для начала переговоров Грузия должна вывести свои войска с территории Южной Осетии.

Формально Россия и Грузия не находятся в состоянии войны, несмотря на боевые действия, в которых армии двух стран участвуют друг против друга.

Примерно в 16:00 Россия объявляет о начале патрулирования вод у побережья Абхазии и установлении зоны, свободной от судоходства.

9 августа, вечер

Бесплодные усилия

ООН проводит очередное заседание, на котором посол Виталий Чуркин заявляет, что Москва не согласится на прекращение огня, поскольку грузинские войска все еще находятся на территории Южной Осетии.

Генеральный секретарь ООН, а вслед за ним европейские и американские политики и дипломаты призывают стороны прекратить боевые действия.

Во Владикавказ прилетает премьер-министр Владимир Путин. Его приезд широко освещается российским телевидением. Он не комментирует ход боевых действий, но распоряжается выделить на восстановление жилья в Южной Осетии 10 миллиардов рублей.

9 августа, 19:00

Во второй половине дня представители другой непризнанной республики, Абхазии и официальный Тбилиси сообщают об обстрелах в Кодорском ущелье, однако боёв в этом районе нет. Вечером российские военные корабли начинают патрулирование у берегов Грузии.

В Грузии сбиты еще два российских самолета — штурмовика Су-25. Один из пилотов погиб, второй эвакуирован.

Вечером российские войска входят в Цхинвали. "Когда российская армия вошла в город, бои продолжились на окраинах, так как к тому времени осетинские бойцы уже почти все зачистили. Войска прошли через грузинский анклав, но там уже никого не было, грузинское население заранее покинуло село, там из шести тысяч оставалось человек двадцать. Они все знали, они за день до начала уехали, все оставили, думали, что вернутся", — рассказал Би-би-си местный житель Юрий Бетеев.

10 августа, утро

В течение ночи на окраинах Цхинвали продолжались бои: в частности, за контроль над Присскими высотами, доминирующими над городом.

Тем временем, Россия продолжает перебрасывать войска через Рокский тоннель в Южную Осетию, а также по воздуху и морем в Абхазию.

Утром российские войска стали входить в Цхинвали по Транскавказской магистрали с севера, а также по объездной Зарской дороге на западе города. Части также занимают позиции к востоку от Цхинвали.

Стороны продолжают обмениваться артиллерийскими ударами. Российская авиация бомбит военные объекты на территории Грузии, позиции артиллерии и ПВО, военные базы и порты.

10 августа, день

Считается, что на территорию Грузии российские войска и югоосетинские ополченцы вошли только 11 августа, однако жители одного из грузинских сел говорили корреспондентам Би-би-си, что они видели их раньше.

"8 и 9 августа село бомбили. На моих глазах двух человек, отца и сына, убило бомбой. 10-го числа в село вошли русские, и эти казаки, и осетинские подразделения", — рассказывала Додо Абрамишвили из села Вариани.

Из грузинских сел в Южной Осетии бегут жители, в населенные пункты входят ополченцы, начинаются грабежи, пожары, расправы с мирным населением — впоследствии всё это будет отражено в докладах Amnesty International.

10 августа, день

МИД Грузии вручает консулу Российской Федерации в Грузии Андрею Смаге ноту, в которой говорится, что согласно распоряжению президента Грузии, вооруженные силы прекращают огонь в Южной Осетии.

"МИД Грузии заявляет, что Грузия готова немедленно начать переговоры с Российской Федерацией о завершении боевых действий и прекращении огня", — говорится в документе. Кроме того, Грузия заявляет, что вывела свои войска с территории Южной Осетии. В российском МИДе подтверждают получение ноты и ее содержание, но заявляют, что боевые действия в Южной Осетии не прекратились.

10 августа, 18:40

В Черном море у берегов Абхазии в морской бой вступают российские и грузинские военные корабли.

Два российских корабля — малый ракетный корабль "Мираж" и малый патрульный корабль "Суздалец" — сопровождают большие десантные корабли, когда замечают на радарах группу грузинских катеров.

В 18:40 "Мираж" выпускает по одному из катеров две крылатые ракеты "Малахит" и топит его. По одной из версий, это был катер "Тбилиси", однако есть также версия, что в результате был уничтожен другой корабль.

11 августа

Российские войска начинают наступление, переходят линию разграничения Абхазии, Южной Осетии и Грузии и начинают движение вглубь страны.

Они периодически вступают в боестолкновения с грузинскими войсками, однако интенсивность боев уже гораздо ниже, чем в предыдущие дни. Именно это наступление описал в короткой документальной повести "Маленькая Победоносная Война" публицист Аркадий Бабченко. Российские войска и отряды ополченцев доходят до Гори и занимают его, выходят к окраинам Зугдиди, захватывают военную базу неподалеку от Сенаки, в Поти приходит разведывательный батальон.

Вокруг Цхинвали продолжаются бои с грузинскими частями, отрезанными от основных сил. Российская авиация наносит удары по целям на территории Грузии.

12 августа

Дмитрий Медведев объявляет об окончании активных боевых действий и приказывает войскам ликвидировать "очаги сопротивления".

В Москву для согласования с Медведевым плана урегулирования конфликта прилетает Николя Саркози. План предусматривает окончание боевых действий, отвод грузинских и российских войск на позиции, которые они занимали во время начала конфликта. На встрече с Саркози Медведев официально объявляет об окончании войны, называя ее теперь уже "операцией по принуждению к миру".

Активные боевые действия прекратились, но российские войска оставались на территории Грузии до 16 августа.

Потери

Потери российской стороны в результате войны с Грузией точно не известны. 21 февраля 2009 года замминистра обороны Николай Панков заявил, что в Грузии погибли 64 российских военнослужащих и 283 были ранены, три человека считаются пропавшими без вести.

В том же году замглавы МИД России Григорий Карасин заявил агентству РИА Новости со ссылкой на данные следственного комитета, что в ходе штурма Цхинвали погибли 162 и были ранены 255 жителей Южной Осетии.

Потери российской армии, по его словам, составили 48 российских военнослужащих (включая десять миротворцев), а ранения получили 162 военных.

По официальным данным Грузии, в результате конфликта погибли и пропали без вести 179 грузинских военнослужащих. Ранения получили 1964 военных и полицейских.