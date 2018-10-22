22.10.2018, 18:20

Путин заявил, что Севастополь юридически всегда был российским

 (26)
Gazeta.ru
EST
Путин заявил, что Севастополь юридически всегда был российским
Delfi lugeja

Президент России Владимир Путин заявил, что Севастополь формально и юридически всегда был в составе России, передает РИА ”Новости”.

Он пояснил, что при незаконной передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР про город просто забыли, поэтому ”юридически он всегда был в составе России”.

”Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче — незаконной передаче — Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР”, — заявил Путин.

Президент России пояснил, что это решение нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР.

”Но даже при этом незаконном, по сути, процессе, про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России”, — подчеркнул Путин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Отказ от перевода часов могут отложить на пару лет

22.10.2018
Вице-канцлер по внутреннему рынку Министерства экономики и коммуникаций Кристи Талвинг сказала Delfi, что в ходе обсуждений в Совете Европы на столе есть также предложение прекратить перевод часов на два года позже, то есть в 2021 году, чтобы у стран-членов было больше времени скоординировать часовые пояса с ближайшими странами.
Подробнее

Delfi на Таллиннской неделе моды 2018: спецназ Дианы Арно, оранжевое настроение и незваный гость на подиуме

22.10.2018
В пятницу и субботу прошли заключительные показы Таллиннской недели моды 2018. Не обошлось и без инцидентов — незваный гость на подиуме застигнул публику врасплох. Смотрите, чем запомнились последние два дня недели моды!
Подробнее


Фонд Госреформы: роль народа в управлении государством должна вырасти

22.10.2018
Фонд Госреформы, который был образован в результате гражданской инициативы, обнародовал сегодня первую часть масштабного пакета предложений по обновлению, сообщается в пресс-релизе фонда.
Подробнее



-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
132,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
76,30 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
132,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672002
139,50 €
83,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552007
150,30 €
90,18 €

10 причин провести два вечера в "Тондираба": большой хоккей, легендарный Яри Курри и красавицы-чирлидеры

22.10.2018
В предстоящие пятницу и воскресенье хельсинкский Jokerit проведет два матча КХЛ в Таллинне в ледовом холле "Тондираба" — организаторы представляют новым и старым друзьям хоккея 10 причин, чтобы отправиться на арену "Тондираба".
Подробнее

Придется платить по чужим счетам? Возможно, если ваши соседи — иностранцы, например, граждане России или Украины

22.10.2018
И речь здесь вовсе не идет о разжигании вражды, а о действующем в Эстонии правопорядке. В частности, в случае возникновения задолженности подавать в суд на граждан многих не входящих в Европейский союз государств можно только в родном государстве собственников недвижимости.
Подробнее


ФОТО: Этот молодой человек совершил тяжелую аварию и сбежал. Полиция просит помощи

22.10.2018
Сегодня в 2.17 ночи на улице Метса в Валге произошла тяжелая авария, в которой пострадали два человека. Предполагаемый водитель скрылся с места происшествия и теперь полиция просит помощи в установлении его местонахождения.
Подробнее

После фестиваля Weekend: долги и уволенные работники

22.10.2018
Фирма-организатор Weekend Festival не оплатила счета и уволила работников таллиннского офиса, вдобавок у предприятия на прошлой неделе образовалась налоговая задолженность перед государством на 167 000 евро, пишет Äripäev.
Подробнее