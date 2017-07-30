30.07.2017, 22:00

Путин запретил использование анонимайзеров

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Gazeta.ru
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö andsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö andsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (анонимайзеров). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает Gazeta.ru.

Проект закона был внесен депутатами Максимом Кудрявцевым (”Единая Россия”), Николаем Рыжаком (”Справедливая Россия”) и Александром Ющенко (КПРФ).

Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении 21 июля, Совет Федерации — 25 июля.

Законопроект встал на повестке дня депутатов после того, как практика блокировки информационных ресурсов в интернете была признана неэффективной.

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Отмечается, что закон вводится с целью предотвращения использования средств обхода блокировок и доступа к интернет-ресурсам, которые запрещены на территории России.

В этот список входят в том числе VPN (создание одного или нескольких дополнительных сетевых соединений помимо основного) и Tor (система прокси-серверов для установления анонимного соединения).

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