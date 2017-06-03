Путин: за атакой на выборы в США могли стоять местные хакеры

Президент России Владимир Путин не исключил, что за попытками оказать влияние на выборы президента США в 2016 году могли стоять американские хакеры.

Об этом он сказал в интервью американскому каналу NBC.

"Ну, хакеры могут быть где угодно. Они могут в России быть, в Азии, в Америке, Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелку на Россию", — предположил он.

"В ходе политической борьбы им было, по каким-то соображениям, удобно выпустить эту информацию. Они ее выпустили, сославшись на Россию", — добавил президент России.

"Вы такого себе представить не можете?" — спросил Путин ведущую Меган Келли и добавил: "Я могу".

Днем ранее Путин заявил, что Россия на государственном уровне не занимается хакерскими атаками, а старается с ними бороться. При этом он не исключил, что хакеры могут из патриотических соображений "вносить свою лепту, как они считают правильным, в борьбе с теми, кто плохо отзывается о России".

Американские спецслужбы давно обвиняют Россию в кибератаках — в частности, во взломе серверов комитета Демократической партии в ходе предвыборной кампании в США. Целью кибератаки, по их мнению, было желание помочь Дональду Трампу, который в итоге победил на президентских выбора.

Администрация бывшего президента Барака Обамы заявляла, что российский президент мог иметь непосредственное уотношение к хакерской операции, имевшей целью вмешательство в выборный процесс в Соединенных Штатах. Кремль последовательно отрицает свою причастность к кибератакам.

Дональд Трамп долгое время называл преувеличенными сообщения о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс, но после ознакомления с очередным докладом спецслужб, представленным ему в январе, несколько изменил свой тон.

Трамп, которого в ходе кампании многие считали пророссийским кандидатом, заявил, что другие страны, в том числе Россия и Китай, регулярно пытаются взломать серверы американских организаций, в том числе Национального комитета Демократической партии.