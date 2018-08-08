Путин впервые не приехал к своим молодым сторонникам. Что они говорят о нем теперь?

"Вап-пап-парап-тип-ти-йеее! Я так ждала тебя, Вова!" — грустно рвется из динамиков на столбах и летит над стройными рядами серых однотипных палаток на берегу Клязьмы в сторону леса куплет некогда популярного дуэта Uma2rman.

Небо над прокремлевским молодежным лагерем "Территория смыслов" затянуло тучами. Накрапывает дождик. Опоздавшие молодые люди в дождевиках угрюмо бредут в сторону "Желтого лектория".

Сгустились тучи и над будущим молодежного лагеря — президент Владимир Путин, ранее постоянно посещавший этот сбор, в этом году, скорее всего, не приедет.

Для мероприятия, организованного на бюджетные средства и курируемого сотрудниками Кремля, это серьезный сигнал. В понедельник телеканал "Дождь" со ссылкой на свои источники сообщил, что лагерь в нынешнем виде может быть ликвидирован.

Прокремлевские молодежные лагеря проводятся уже тринадцать лет, меняя название и идеологических кураторов. Посещение такого мероприятия — раньше это был форум "Селигер", потом появились "Территории смыслов" и "Таврида" — традиционно входило в летние планы президента.

Отказ от такого визита тем более удивителен, что еще полгода назад, во время президентской предвыборной кампании, команда Путина сделала довольно сильный акцент именно на встречах с детьми и молодежью. Даже о готовности идти на четвертый срок Путин объявил через несколько часов после встречи с волонтерами.

Перед выборами команда Путина сделала акцент именно на встречах с детьми и молодежью

Однако как только закончились выборы, закончился, похоже, и интерес к молодежи. Вопрос об отсутствии президента на смене кремлевского лагеря оказался столь чувствительным, что организаторы, не уточнив причину, отказали в аккредитации корреспонденту "Дождя", написавшему об этом.

Руководитель Росмолодежи (агентства-организатора многотысячного мероприятия) Александр Бугаев недовольно объяснял, что Путин и так много приезжал на мероприятия Росмолодежи.

Однако на вопрос, почему его нет в этот раз, отвечать отказался: "Такие вещи нужно спрашивать у тех СМИ которые это сообщают! Вопрос некорректен! Мы всегда рады видеть и Владимира Владимировича, и других спикеров на наших мероприятиях".

"Страна-то большая!"

Сами участники были демонстративно равнодушны к отсутствию первого лица.

"Да, Владимир Путин — наш главный лидер в стране. Но летние месяцы у президента оказались очень насыщенными и потрачено много сил. Это и Чемпионат мира по футболу, и рассмотрение пенсионной реформы", — объяснил отсутствие Путина в разговоре с Би-би-си участник форума Руслан Дудаев. По его словам, форум от этого не пострадает.

"Я первый раз на "Территории смыслов" и Владимира Путина никогда не видела, — вздыхает участница форума, катающаяся по центральной аллее на сегвее. — Может быть еще увижу на каких-то других форумах".

Интерес к молодежи глава государства не потерял, убеждал корреспондента Би-би-си участник из Смоленска. "Он же сюда народ присылает, правильно? И это хороший народ, образованные люди! А он не приехал, потому что у него очень много дел. Страна-то большая! И не мы одни здесь. Да и мы не возражаем и даже не обижаемся, Владимир Владимирович! — говорит с улыбкой участник форума, поднимая большой палец вверх. — Ничего страшного".

Впрочем, даже с учетом того, что до закрытия последней в этом году смены остается всего несколько дней, многие до конца не верили, что президент нарушит многолетнюю традицию и не заглянет к ним.

- А мне кажется, что может быть он еще приедет!

- Да! Мы будем ждать его в пятницу! Потому что Сергей Кириенко сказал, что прибудет сюда! — говорят двое участников битвы на надувных мечах, которые по просьбе корреспондента Би-би-си соглашаются ненадолго приостановить сражение.

- И никогда ведь не говорят заранее, что президент приезжает! Так что мы его ждем! — резюмировали они.

Гость из Кремля

Совсем уж без гостей из Кремля обитатели финальной смены "Россия — страна возможностей. Молодежная команда страны" не остались.

Во вторник днем к ним действительно стремительно нагрянул первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, которого СМИ ранее называли одним из "виновников" активного увлечения Владимира Путина молодежью.

Куратор внутренней политики, бывший глава "Росатома" предложил найти главные конкурентные преимущества России и универсальную проблему, мешающую ее развитию.

ресурсов, дефицит ответственности, плохая инфраструктура, — перечислял Кириенко предложенные участниками тренинга варианты. Его помощник заносил все сказанное на доску.

- Закрытость власти от общества и закостенелость структуры администрации, — вдруг произнес кто-то из участников, что неожиданно вызвало аплодисменты в зале.

- Закрытость власти и.. ну да, плохая кадровая политика, — записал Кириенко.

- Многие люди говорят: зачем мне идти на выборы? Мой голос ни на что не влияет, — предположил другой молодой человек из зала.

- Отсутствие инициативы и низкая активность, — продиктовал помощнику Кириенко.

- Есть проблема несменяемости власти. Молодежь не может выразить свое мнение — прийти во власть и внести свой вклад в развитие страны, — говорила Кириенко активная девушка из зала.

- Это так можно, наверное, сформулировать: отсутствие работающих социальных лифтов, — быстро сориентировался замглавы администрации президента.

Впрочем, Кириенко вполне искренне подытожил дискуссию о кадровом лифте старым анекдотом. "Может ли сын полковника стать генералом? Не может: у генерала есть свои дети".