14.04.2018, 12:05

Путин: США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, по сути потакают террористам

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NEWSru.com
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Alexei Druzhinin, AP

Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар трех стран по Сирии "актом агрессии против суверенного государства". США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, по сути потакают террористам, заявил Путин. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН, говорится на сайте Кремля.

"Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений. История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", — говорится в заявлении президента.

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом, — говорится в заявлении. — Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ".

Путин также подчеркнул, что удар нанесен "без санкции Совета Безопасности ООН, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права". Он назвал ракетную атаку "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

"Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения — на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки", — указал также Путин.

В заявлении Кремля также сказано, что Организация по запрещению химического оружия направила в Сирию своих специалистов для выяснения всех обстоятельств. "Но группа западных стран этим цинично пренебрегла, предприняв военную акцию, не дождавшись итогов расследования", — говорится в заявлении.

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По данным сирийского агентства SANA, помимо России, ракетную атаку осудил МИД Белоруссии, а также Иран и "Хизбаллах".

Президент США Дональд Трамп в ночь на субботу отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Он выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада. Вместе с США удары наносили Великобритания и Франция.

Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на брифинге заявил, что целью ударов были три объекта в районе Дамаска и Хомса, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт.

По данным российского Минобороны, в ночь на субботу по Сирии выпустили более сотни крылатых ракет. Там уверяют, что большинство ракет сирийские ПВО сбили, используя свои советские комплексы, купленные десятки лет назад.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/14apr2018/putinsays.html

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