Путин сравнил коммунизм с христианством

Президент России Владимир Путин заявил, что коммунистическая идеология похожа на христианство. Об этом он сказал в документальном фильме Андрея Кондрашова ”Валаам” на телеканале ”Россия 1”.

”Коммунистическая идеология — очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость — это же все заложено в Священном писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали”, — приводит слова Путина сайт Вести.Ru.

Также президент сопоставил отношение коммунистов к телу Владимира Ленина в мавзолее и отношение верующих к мощам святых.

”Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: ”Нет, в христианском мире нет такой традиции”. Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа”, — добавил Путин.

Глава государства резюмировал, что тогдашняя власть по сути не придумала ничего нового, а ”приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело”.

Ранее в РПЦ заявили, что вопрос о захоронении Ленина решится сам собой.