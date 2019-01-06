06.01.2019, 15:20

Путин с мускусом и бергамотом: теперь каждый может благоухать, как ВВП!

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rus.delfi.ee
EST 13

В Москве в продажу поступил эксклюзивный парфюм, "вдохновленный" президентом РФ Владимиром Путиным. Мужские и женские ароматы помещены в шикарные коробки с профилем российского лидера, есть даже специальный веб-сайт парфюмпутина.рф.

На странице имеется описание товара: Духи Путин В.В. LEADERS NUMBER ONE. Упаковка: VIP-коробка из массива дуба с атласной вставкой и бархатом с золотым нанесением. С лицевой стороны — золотая гравировка силуэта В.В. Путина.

Описание аромата:

  • Cемейство: фужерно-ароматические, древесно-акватические
  • Верхняя нота: бергамот, лимон, черная смородина
  • Средняя нота: еловый бальзам, кедр
  • Базовая нота: мускус, бобы тонка

А вы бы хотели заказать такой парфюм себе или дорогому человеку?

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