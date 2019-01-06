Путин с мускусом и бергамотом: теперь каждый может благоухать, как ВВП!

На странице имеется описание товара: Духи Путин В.В. LEADERS NUMBER ONE. Упаковка: VIP-коробка из массива дуба с атласной вставкой и бархатом с золотым нанесением. С лицевой стороны — золотая гравировка силуэта В.В. Путина.

Описание аромата:

Cемейство: фужерно-ароматические, древесно-акватические

Верхняя нота: бергамот, лимон, черная смородина

Средняя нота: еловый бальзам, кедр

Базовая нота: мускус, бобы тонка

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