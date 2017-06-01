Путин: русофобия в некоторых странах хлещет через край

Русофобия в некоторых странах хлещет через край, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.



"На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам… Происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть, за свои законные интересы", — заявил он.



При этом попытки сдерживать Россию не работают, подчеркнул Путин.



"Некоторое время назад наши партнеры в отдельных странах или группе стран начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе, ограничения экономического характера, а теперь видят, что это не работает, эффект — нулевой", — сказал Путин.



По словам российского президента, он надеется, что русофобские настроения в мире будут не бесконечны, и мир придет к осознанию их контрпродуктивности.



Днем ранее в интервью французской газете Figaro Путин заявил, что отношения России и США будут иметь шанс к улучшению, когда в Вашингтоне перестанут использовать антироссийскую риторику во внутриполитической борьбе.



"Она (внутриполитическая ситуация в США) опирается на желание тех, кто проиграл выборы в Соединенных Штатах, хоть как-то поправить дела за счет антироссийских выпадов, за счет обвинения России во вмешательстве", — заявил президент России.