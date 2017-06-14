Путин: Россия даст адекватный ответ на все действия НАТО

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что Россия даст адекватный ответ на действия НАТО для сохранения стратегического баланса, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Для нас здесь две угрозы, для России. Первая — это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах, и вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет”, — заявил он.

По словам Путина, Россия в настоящее время практически окружена ПРО.

”В восточной Европе, на воде, на море, будут установлены на кораблях, которые будут дежурить в Средиземном море и северных морях, и на Аляске ставят”, — отметил президент.

Российский лидер считает, что подобное поведение властей США является грубой ошибкой.

”На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Она (техника. — ”Газета.Ru”) может быть где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс — это очень важная вещь”, — заключил Путин.

Ранее Владимир Путин назвал НАТО внешнеполитическим инструментом США, в котором есть только вассалы.

В России четырехсерийный фильм ”Интервью с Путиным” 19–22 июня покажет Первый канал.