17.09.2017, 17:40

Путин проверит действия военных на ”Западе-2017” в Ленобласти

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Gazeta.ru
EST
Zapad-2013
Zapad-2013Foto: Alexei Druzhinin, RIA Novosti

Президент России Владимир Путин проинспектирует действия российских и белорусских военных на учениях ”Запад-2017” в понедельник, 18 сентября. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

Путин посетит полигон ”Лужский” в Ленинградской области.

”Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных Сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения ”Запад-2017”, который пройдет на полигоне ”Лужский”, — говорится в сообщении.

Ранее в генштабе ВС России заявили, что Россия и Белоруссия достигли тесного взаимодействия в ходе учений.

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