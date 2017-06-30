Путин продлил российские контрсанкции до 31 декабря 2018 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Документ опубликован в пятницу, 30 июня, на официальном портале правовой информации.

"В целях защиты национальных интересов… постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2018 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных Указом президента РФ от августа 2014 года… и продленных указами президента РФ от 24 июня 2015 года N320 и от 29 июня 2016 года N305", — говорится в тексте документа.

Правительству тем же указом поручается обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации указа, и вносить предложения об изменении срока действия санкций. Указ вступает в силу со дня подписания.

Накануне, 29 июня, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выйдет к президенту с предложением о продлении контрсанкций. Днем ранее, 28 июня, Евросоюз на шесть месяцев продлил секторальные экономические санкции в отношении России.

"В этой ситуации мы будем реагировать адекватно, вчера мы обсудили этот вопрос с президентом, — сообщил тогда российский премьер. — Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год — до 31 декабря 2018 года".

Председатель Евросовета Дональд Туск 22 июня сообщил, что политическое решение о продлении санкций против Москвы было принято на саммите глав государств и правительств ЕС. После этого была запущена письменная процедура формального подтверждения решения.

15 июня Германия и Австрия раскритиковали США за намерение ввести новые санкции против России. В Берлине и Вене высказали опасения, что обсуждаемые ограничения угрожают энергетической безопасности Европы и усложняют урегулирование военного конфликта на Украине.

Ущерб от санкций достиг цифры в десятки миллиардов, если не сотни миллиардов евро, подсчитали в Германии

Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft) подсчитал суммарный ущерб за три года от экономических санкций для Евросоюза, России и соседних государств. Как пишет немецкая деловая газета Handelsblatt в статье, которую цитирует сайт InoPressa, в исследовании Восточного комитета говорится, что ущерб достиг цифры в десятки миллиардов, если не сотни миллиардов евро.

Точная сумма, как следует далее, "не поддается оценке, так как упавшая с начала 2014 года цена на нефть также негативно сказалась на российской экономике, и без того переживавшей рецессию".

Тем не менее при подсчете вреда от санкций эксперты из США, России и Германии исходят из того, что "сокращение экспорта в РФ на 20-43% связано с санкциями и только 20% — с экономическим кризисом в России после 2013 года".

В ходе кризиса число представительств немецких компаний в РФ снизилось с 6 до 5,3 тыс. Число рабочих мест сократилось на 60 тыс. Тем не менее с лета 2016 года низшая точка в торговле с Россией "преодолена и двусторонний товарооборот значительно увеличивается".

Комитет выступает за постепенную отмену санкций в случае достижения существенного прогресса в реализации минских договоренностей и поддерживает проведение серьезных переговоров между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией по поводу единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

Что касается Крыма и Севастополя, то ограничительные меры со стороны ЕС в отношении этих двух субъектов были продлены на год, до 23 июня 2018 года.

Впервые, напомним, так называемое продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на экономические санкции стран Европы и США. Тогда Москва ограничила импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Затем список стран пополнился Албанией, Черногорией, Исландией и Лихтенштейном.

Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи. Позже были введены ограничения и на госзакупки товаров легкой промышленности. В перечень товаров попали в частности ткани и верхняя одежда.