Путин призвал мир подумать о послевоенном восстановлении Сирии

Мировому сообществу пора задуматься о том, как помочь Сирии после войны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Ассамблее Межпарламенского Союза. В субботу сирийская армия сообщила о взятии ранее занятого ИГ города Маядин, позже эти данные подтвердили в российском Минобороны.

"Полагаю, мировому сообществу уже стоит задуматься о послевоенном восстановлении государства, о том, как, в каких формах, объемах оказать помощь этой и другим странам региона, как эффективнее содействовать их социально-экономическому развитию, укреплению государственных институтов, в том числе и законодательной ветви власти", - цитирует президента Росси "Интерфакс". Он указал, что такие задачи также достойны обсуждения на парламентском и межпарламентском уровнях.

Путин заявил, что Россия прилагает значительные усилия для стабилизации обстановки в Сирии: за два года (после начала операции российских ВКС) в разы сократилась подконтрольная террористам территория, освобожден ряд крупных населенных пунктов, нанесен ощутимый ущерб инфраструктуре террористов.

Президент упомянул о договоренностях по созданию в Сирии четырех зон деэскалации (достигнуты в Астане с участием стран-гарантов - России, Ирана, Турции). Он указал, что "эти договоренности создают условия для… прямого диалога между правительством и оппозицией, к объединению усилий в интересах скорейшей ликвидации террористического очага, установлению мира и сохранению единства Сирии".

Путин также призвал избегать двойных стандартов в борьбе с терроризмом: "Убеждены, бороться с терроризмом нужно без двойных стандартов, без скрытых повесток, без использования радикалов в чьих бы то ни было политических интересах и, разумеется, только объединяя усилия, только сообща". (Цитата по ТАСС.)

По словам Путина, Россия "по-прежнему считает критически важным налаживание реального партнерства в борьбе с террором". "Попытки вмешаться в жизнь современных стран без знания и учета национальной специфики приносит лишь хаос. Такое необдуманное вмешательство извне привело к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, эскалации напряженности в этом регионе, росту террористической угрозы", - сказал он.