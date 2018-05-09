Путин пообещал не позволить переписать "историю подвига советского народа"

Россия не позволит переписать историю и забыть о том, кто спас мир от рабства и истребления, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю"- сказал Путин, выступая на Параде Победы.

"Мы не позволим сделать этого никогда", — подчеркнул президент.

Он отметил, что потомки всегда будут гордиться подвигом советского народа, который "не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами".

Президент напомнил, что советский народ сражался насмерть. По его словам, ни одна страна мира не отражала такого нашествия.

"Все страны и все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй Мировой войны, что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ. Он добился победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь. Защитил честь и независимость родной земли благодаря беспримерному мужеству на фронтах и в тылу", — сказал Путин.