Путин: отношения с Турцией вернулись к норме

В Сочи 3 мая прошла встреча президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая продолжалась более трех часов. Владимир Путин обсудил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом ограничения и барьеры, которые мешают торговле между двумя странами и инвестициям, передает РИА "Новости".

После завершения встречи лидеры подвели итоги на совместной пресс-конференции. В числе затронутых на переговорах ключевых тем — двусторонние отношения, борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке.

Президент России объявил о завершении периода восстановления отношений Москвы и Анкары после кризиса. Отношения вернулись к норме, заявил он. Российский лидер рассказал, что в ходе переговоров с участием членов правительств двух стран и глав ведущих энергетических компаний стороны подробно рассмотрели ход выполнения программы российско-турецкого сотрудничества на 2017-2020 годы.

Особое внимание, по словам Путина, было уделено взаимодействию в экономической сфере, снятию ограничений и барьеров, мешающих расширению торговых и инвестиционных обменов, также участники встречи коснулись возможности перевода взаимных расчетов на национальные валюты.

Путин также сообщил, что Россия инвестирует в строительство турецкой АЭС "Аккую" 22 млрд долларов. Кроме того, он заявил о важности обеспечения безопасности российских туристов в Турции. По словам Путина, российские спецслужбы готовы в этом помогать.

По словам Путина, "важно, что удалось прекратить падение взаимной торговли". Он отметил, что в первые месяцы 2017 года "был зафиксирован небольшой рост товарооборота, около 3%".

Путин подчеркнул, что ограничения в торговле между Россией и Турцией уже сняты. При этом ограничения по безвизовым поездкам в Турцию и по поставкам томатов в Россию пока сохранятся. Однако глава государства не исключил, что Россия либерализует поездки для турецких специалистов и бизнесменов.

Эрдоган заверил, что результаты его переговоров с Путиным "будут видны" уже через несколько дней. По его словам, Турция находится "рядом с российскими друзьями в борьбе с терроризмом". По словам Эрдогана, "террор не признает границ".

"На наших плечах лежит очень серьезная работа, очень большая ответственность. И я уверен, что те шаги, которые мы делаем вместе, поменяют судьбу всего региона", — сказал Эрдоган, поведав, что рад перелететь с одного берега Черного моря на другой, чтобы "увидеть дорогого друга".