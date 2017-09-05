Путин о Серебренникове: не отпускать же всех деятелей культуры

Президент России Владимир Путин, комментируя дело режиссера Кирилла Серебренникова, заявил, что он не единственный российский деятель культуры, оказавшийся под следствием, и нельзя освобождать людей только за то, что они работают в культурной сфере.

"У нас, насколько я помню, может там что-то изменилось, замдиректора Эрмитажа под следствием находится, замминистра культуры находится под следствием. Ну и что теперь, всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры что ли? Наверное, странно было бы, правда?" — сказал Путин на пресс-конференции в Китае по итогам саммита БРИКС.

Не дали бы денег

Путин также настаивает, что в деле Серебренникова нет политики и цензуры, а есть только вопрос о расходовании государственных средств.

"Серебренников получал государственные средства — это говорит о том, что никакой цензуры или давления не было. Ему бы не давали государственных денег, если бы хотели ограничить его творческую деятельность", — цитирует Путина агентство Интерфакс.

"Вопрос со стороны следствия только в законности расходования бюджетных средств. Если вы посмотрите финансирование по линии правительства — это где-то 300 млн рублей. А по линии правительства Москвы — где-то 700 млн за два-три года", — добавил он.

Уголовное дело в отношении Серебренникова не подтверждает вины режиссера, сказал Путин. "Виноват он или нет, может определить только суд", — добавил президент.

"Если следственные органы, контролирующие организации, увидят, что кто-то нарушает действующее законодательство, то и к ним будут применяться аналогичные методы работы. И они будут призываться к ответственности", — заявил Путин, отвечая на вопрос о том, почему у правоохранителей нет претензий, например, к лояльному кремлю режиссеру Никите Михалкову.

"Если по Михалкову будут какие-то данные, то и его будут проверять. Пока их нет", — сказал Путин.

Два часа свободы в день

Мосгорсуд в понедельник отказался освободить художественного руководителя театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова на поруки по просьбе защиты режиссера, лишь разрешив ему ежедневные двухчасовые прогулки.

Серебренников обвиняется в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на его проект "Платформа".

Представители защиты во время рассмотрения апелляции отмечали, что в 2014 году на предприятии Серебренникова "Седьмая студия", которое по версии следствия занималось хищением бюджетных средств, был проведен аудит.

По версии следствия, руководители его компании "Седьмая студия" составляли завышенные сметы на спектакли проекта. Один из спектаклей — "Сон в летнюю ночь" — по версии следствия поставлен вообще не был. В противовес этой версии многие зрители заявляли, что видели спектакль и готовы подтвердить это в суде. Сам спектакль был номинирован на премию "Золотая маска".

Документов, подтверждающих правомерность расходования денег, защита предоставить не смогла — по словам адвоката, их уничтожила продюсер Екатерина Воронова, работавшая, в частности, на спектакле "Сон в летнюю ночь". Сейчас Воронова в розыске.

Кроме Серебренникова по делу проходят несколько руководителей "Седьмой студии" — бывший бухгалтер Нина Масляева, бывший гендиректор Юрий Итин и бывший директор театра "Гоголь-центр" Алексей Малобродский. Масляева пошла на сделку со следствием и дала показания против режиссера.

Культура под следствием

Находящийся под следствием бывший замминистра культуры России, о котором говорил Путин, — Григорий Пирумов, один из заместителей Владимира Мединского, арестованный в 2016 году.

В рамках того же дела были арестованы глава одного из департаментов минкульта Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и глава дирекции по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры Борис Цагараев.

Так называемое "дело реставраторов", в рамках которого были арестованы чиновники, было инициировано ФСБ. По версии следствия, чиновники организовали хищение более чем 50 млн рублей при реставрации памятников культуры — в частности Новодевичьего монастыря и Эрмитажа.

Также по этому делу были арестованы бывший директор фирмы "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий компанией Александр Коченов.

В августе Дмитрия Сергеева, приговоренного к условному сроку, задержали в здании суда сразу после оглашения приговора. Сергеев полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и возместил предположительно причиненный им ущерб — 11 млн рублей.

До этого условный срок получил еще один фигурант дела — советник генерального директора ООО "Линнит консалтинг" Никита Колесников. Он также полностью признал вину, возместил ущерб и заключил соглашение со следствием.

В марте Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Михаила Новикова — заместителя директора Эрмитажа и отца главы департамента инвестиций, реставрации и строительства министерства культуры Артема Новикова.

За несколько месяцев до задержания, в конце января, сотрудники ФСБ провели в Эрмитаже процессуальную проверку. Петербургский портал "Фонтанка" сообщил тогда, что сотрудники ФСБ начали изымать документы в музее.

По данным "Фонтанки", оперативники подозревали, что музей заключил контракт стоимостью 3,67 млрд рублей (61 млн долларов) с московской компанией, руководство и владельцы которой были также причастны к "делу реставраторов".