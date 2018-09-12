Путин о подозреваемых в отравлении Скрипалей: мы знаем, кто они такие, мы их нашли

Президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей, о которых рассказали власти Британии. "Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", — сказал Путин и посоветовал им прийти к журналистам.

"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех", — сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

На вопрос модератора Сергея Брилева о том, являются ли они гражданскими лицами, Путин ответил: "Да, конечно, гражданские".

"Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации", — добавил российский президент. На что Брилев, телеведущий канала "Россия 1", сказал, что он готов пригласить их в свою субботнюю программу.

На прошлой неделе британский премьер Тереза Мэй назвала фамилии двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. По ее словам, это российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.