Путин назвал условия нормализации отношений с США

Нормализация отношений России с США произойдет, если Вашингтон наберется "мужества" и "здравого смысла", заявил президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами крупных российских СМИ. Он отметил, что Россия "давно" к этому готова, пишет со ссылкой на агентство ТАСС портал телеканала "Дождь".

"Посмотрим. Это зависит сейчас не от нас, это зависит прежде всего от американской стороны. Проявят они добрую волю? Смогут набраться мужества, здравого смысла, поймут они в конце концов, что и в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами Соединенные Штаты, что это лежит в рамках их национальных интересов? Тогда все нормализуется и будут отношения развиваться", — сказал Путин. Он отметил, что использование в США "российской карты" во внутренней политике будет ухудшать отношения с Москвой. "Посмотрим, что будет происходить в этом году, это не от нас зависит", — добавил президент.

Он назвал "полной чушью" обвинения в адрес лидера США Дональда Трампа в сговоре с Россией на президентских выборах в 2016 году. "Хочу еще раз подчеркнуть — это полная чушь, полный бред. Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было. И, подчеркивая это еще раз, хочу выразить надежду на то, что рано или поздно там возня внутриполитическая закончится", — сказал Путин.

Президент также прокомментировал планы властей США ввести новые санкции в отношении России в рамках закона, принятого Конгрессом летом. По словам президента, власти будут "анализировать и смотреть на то, что произойдет в реале".

Говоря о критике американскими властями решения российского ЦИК не допустить оппозиционера Алексея Навального к выборам, Путин заявил, что таким образом Вашингтон продемонстрировал свои политические предпочтения. "Видимо, это те люди, на которых они делают ставку и опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали", — заключил Путин.

ЦИК 25 декабря принял решение об отказе от регистрации Навального качестве кандидата на президентских выборах 2018 года, объяснив это наличием у него непогашенной судимости. В Госдепартаменте, комментируя это решение, заявили, что Россия не сумела создать условия "для осуществления прав человека и реализации основных свобод".