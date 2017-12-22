Путин назвал агрессивной военную стратегию НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что военная стратегия НАТО носит наступательный и агрессивный характер, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.



”Речь идет о событиях в Европе. Речь идет именно о наступательной инфраструктуре (НАТО), которая там создается. Причем речь идет о нарушениях со стороны США положении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года”, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в Румынии уже размещены, а в Польше разворачиваются американские универсальные пусковые установки систем противоракетной обороны (ПРО).

”Формально они предназначены для противоракет. Но дело в том, и специалисты об этом прекрасно знают, что это универсальные установки. Они могут применяться и для пуска существующих крылатых ракет морского базирования с радиусом действия в 2500 км. И в этом случае они уже перестают быть ракетами морского базирования, они могут быть легко перемещены на сушу, на территорию”, — подчеркнул Путин.

Ранее в МИДе назвали ”циничным” последнее заявление НАТО.