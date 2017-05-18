Путин и Макрон провели первый телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор c новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран выразили готовность развивать дружественные российско-французские отношения в политике и экономике, а также обсудили возможность предстоящих личных контактов, говорится в сообщении.

Стороны также условились совместно работать по актуальным международным и региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом.

В сообщении также отмечается, что в разговоре Путина и Макрона была подчеркнута важность дальнейшего взаимодействия в рамках ”нормандского формата” по урегулированию внутриукраинского кризиса на основе минских соглашений.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи ”нормандской четверки” в новом составе пока не определена, передает корреспондент ”Ленты.ру”.

7 мая во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения ”Вперед!” Макрон получил 66,1 процента голосов, а его соперница, представитель ”Национального фронта” Марин Ле Пен — 33,9 процента.