Путин и Эрдоган поспорили о возможности перемирия в Идлибе

Президенты России и Турции разошлись во мнениях о возможности перемирия в сирийском Идлибе.

На трехстороннем саммите по сирийскому урегулированию в Тегеране Реджеп Тайип Эрдоган предложил объявить о перемирии в последнем сирийском регионе, неподконтрольном режиму Башара Асада. Владимир Путин же заявил, что сирийское правительство имеет право поставить под контроль всю территорию страны.

Третий участник саммита — президент Ирана Хасан Роухани — пообещал, что иранские военные не уйдут из Сирии, и критически высказался о США и Израиле.

В итоге главы трех стран приняли совместное заявление, в котором говорится, что отделение террористов от участников вооруженной оппозиции в Сирии будет иметь решающее значение с точки зрения недопущения жертв среди мирного населения.

О том, что войска Асада со дня на день начнут наступление на Идлиб, сообщается уже по крайней мере две недели.

На этой неделе российская авиация начала наносить удары по позициям противников режима Асада.

Позиция Ирана

Президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран будет сохранять свое присутствие в Сирии, опираясь на соответствующие договоренности с Дамаском.

При этом он отметил, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции подготовлена почва для национального диалога в межсирийском формате.

Действия Соединенных Штатов он, напротив, подверг критике: "Вмешательство США в Сирию не соответствует ни одной норме международного права. Их присутствие усугубляет проблему и осложняет установление устойчивого мира в Сирии".

Касаясь проблемы Идлиба, Роухани сказал, что борьба с терроризмом в этом регионе необходима для установления мира в Сирии, но отметил, что гражданское население пострадать не должно.

Позиция России

Владимир Путин заявил, что видит продвижение в процессе политического урегулирования в Сирии, и сказал, что созданы все возможные условия для того, чтобы сирийцы самостоятельно занялись обсуждением будущего своей страны.

Говоря о проблеме Идлиба, он заявил, что официальный Дамаск имеет законное право установить контроль над всей территорией страны.

"В идлибской зоне сосредоточено большое количество гражданского населения и мы, безусловно, это должны иметь в виду. Я уже говорил, что там продолжаются провокации, совершают налеты с помощью беспилотных летательных аппаратов, осуществляют оттуда обстрелы, и мы не можем это игнорировать", — сказал Путин.

При этом он заявил, что приветствует присоединение сирийской оппозиции к борьбе с террористами и считает, что это будет способствовать повышению уровня доверия между сторонами конфликта.

"Но будем надеяться, что у представителей террористических организаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие". — добавил Путин.

Позиция Турции

Турция скептически относится к перспективе военной операции в Идлибе. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на этой неделе говорил, что наступление в Идлибе несет серьезные риски с точки зрения безопасности и гуманитарной ситуации.

После ударов российской авиации 4 сентября по Идлибу Турция заявила России, что считает эти действия неправильными.

На саммите в Тегеране Эрдоган заявил, что считает Идлиб важным фактором безопасности не только Сирии, но и Турции. Он дал понять, что Турция не готова к новому потоку беженцев в случае эскалации конфликта.

"Мы наблюдаем, что сирийский режим продолжает атаки на мирных жителей в Идлибе. И сегодня по нему ведутся бомбардировки. Их нужно прекратить, перемирие принесет большую пользу урегулированию. Сейчас снова началась волна беженцев, они идут к нашим границам. Это закончится большой гуманитарной драмой. Им некуда больше бежать, кроме Турции. Но у нас 3,5 миллиона беженцев, Турция не может больше принимать их", — сказал президент Турции.

Он также сказал, что не желает превращения Идлиба "в кровавое озеро" и добавил, что эту провинцию можно было бы контролировать при помощи умеренной сирийской оппозиции. "Мы не должны отдать на милость этот регион режиму Асада", — сказал он.

Владимир Путин в целом согласился с этим, но отметил, что договориться о перемирии в отсутствие представителей вооруженной оппозиции невозможно.

"Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов "Джебхат-ан-Нусры" и ИГИЛ (запрещенные в РФ террористические организации), что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", — ответил Путин.