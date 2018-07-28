Пучдемон обещает продолжить борьбу за независимость Каталонии

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон в субботу, 28 июля, прибыл из Германии в столицу Бельгии. Об этом сообщил его адвокат Тиль Дункель. Вскоре после приезда в Брюссель Пучдемон дал пресс-конференцию, на которой заявил, что продолжит борьбу за независимость Каталонии. Об этом пишет Deutsche Welle.



"Мое странствие будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены или не вернутся из изгнания все политзаключенные и каталонцы не смогут реализовать свое право не самоопределение без угрозы насилия", — цитирует экс-главу Каталонии агентство dpa. Карлес Пучдемон пообещал также "отправиться в самые дальние места наших континентов, чтобы защищать законные требования каталонцев".

Мадрид прекратил добиваться выдачи Пучдемона

Пучдемон был смещен с должности главы Каталонии после проведения спорного референдума о независимости региона в октябре 2017 года. После обвинений в нарушении конституции, выдвинутых также ряду других каталонских политиков, он бежал в Бельгию, но в марте был арестован на основании международного ордера при въезде из Дании в Германию.