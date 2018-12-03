03.12.2018, 12:04

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: С Байконура на Международную космическую станцию стартует "Союз МС-11"

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ИТАР-ТАСС
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Baikonur
BaikonurFoto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS

С космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправляется российский космический корабль "Союз МС-11".

Запуск осуществляется с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт").

В состав экипажа вошли космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 20:36 мск. Планируемая продолжительность экспедиции составит 194 дня.

Это первый запуск пилотируемого корабля после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.

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