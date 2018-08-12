Прошлогодний теракт в Барселоне: как его готовили и почему его можно было предотвратить

Обломки здания взрывной волной разбросало на сотни метров, тела двух мужчин выбросило в соседний сад. Третий мужчина, находившийся в доме, незадолго до взрыва вышел поговорить по телефону на террасу, он выжил.

На следующий день после описываемых событий фургон наехал на прохожих в центре Барселоны на главной туристической улице — бульваре Рамбла. Спустя несколько часов после наезда в Барселоне еще одно нападение произошло в каталонском городе Камбрильс. Погибли 16 человек, более 130 получили ранения.

Как выяснилось позже, все эти события были связаны. Нападения в Каталонии в августе 2017 года организовала джихадистская группировка из 11 человек.

Следователи считают, что в планах у этой группировки были в том числе и нападения на известный собор в Барселоне — Саграда-Фамилия — и стадион футбольного клуба "Барселона" — "Камп Ноу". Среди целей 11 джихадистов была и Эйфелева башня в Париже.

Однако взрыв в Альканаре 16 августа прошлого года смешал все карты джихадистов. В результате взрыва погиб Абдельбаки эс-Сатти — ключевая фигура группировки.

Но эта история еще и о незамеченных уликах и ошибках спецслужб, ведь эс-Сатти был известен властям в течение нескольких лет.

Выживший джихадист, как стало известно Би-би-си, рассказал, что группировка была частью сети, в которую также входила ячейка из восьми молодых людей под руководством имама во Франции.

Французские следователи направили запросы в 10 стран, безуспешно пытаясь вскрыть сеть джихадистов и найти ячейку во Франции.

Глава контртеррористического департамента Каталонии также считает, что план нападений на Каталонию мог быть разработан "кем-то за пределами Испании".

История группировки Сатти

Когда в Альканаре прогремел взрыв, никто и не подумал о том, что это может быть связано с экстремистами. Вскоре были установлены личности погибших — 44-летнего эс-Сатти и 22-летнего Юсефа Яллы.

"Основная гипотеза была связана с наркотиками", — говорит сотрудник пожарной службы Джорди Борт, который одним из первых оказался на месте взрыва.

Никто и не думал об экстремизме, пока на следующий день в ходе разбора завалов не стала видна полная картина произошедшего.

Прогремел второй взрыв — почти такой же по мощности, как и первый. В результате девять сотрудников экстренных служб получили ранения.

В доме обнаружилась целая фабрика по производству взрывных устройств, где хранилось более 200 кг взрывчатки.

Здесь были канистры, гвозди, большое количество ацетона и переключателей детонаторов — то есть все необходимое для того, чтобы производить взрывные устройства. Также были обнаружены гранаты и пояса смертников.

О том, что обитатели дома планировали нападения на самые известные достопримечательности Европы, следователи узнали только, когда посмотрели данные камер наблюдения, изучили информацию, хранившуюся на компьютерах и мобильных телефонах погибших.

Нападения

Днем 17 августа прошлого года 22-летний Юнес Абуякуб запрыгнул в арендованный белый фургон и на большой скорости поехал зигзагами на прохожих на бульваре Рамбла в центре Барселоны.

Очевидцы рассказывали, что он пытался задавить как можно больше людей.

Прохожие бросались на землю, другие забегали в ближайшие кафе и магазины, чтобы спастись.

Абуякуб задавил 13 человек, нанеся травмы еще 130 прохожим, после чего вышел из фургона. Затем он захватил белый Ford Focus, убив водителя. Еще одна женщина из Германии, получившая травму во время нападения на улице Рамбла, скончалась позже в больнице. Таким образом, число жертв нападения составило 15.

Восемь часов спустя, в ночь на 18 августа, пятеро человек приехали на машине в курортный город Камбрильс, который расположен в 100 км от Барселоны. Среди них был брат нападавшего Хуссейн Абуякуб, а также Мусса Укабир, Саид Ялла и братья Мохамед и Омар Хишами.

Их черный Audi A3 поехал прямо на прохожих на набережной, после чего машина врезалась в полицейский пост и перевернулась. Мужчины выскочили из автомобиля с ножами и топором. В результате нападения одна гражданка Испании погибла, еще несколько человек получили ранения.

На нападавших были надеты муляжи поясов смертников, чтобы посеять панику. Фальшивые пояса также гарантировали, что полиция будет стрелять на поражение, — то есть обеспечили нападавшим, с их точки зрения, мученическую смерть.

На тот момент исполнитель нападения в Барселоне Юнес Абуякуб находился в бегах. 21 августа полиция вышла на его след — и Абуякуб, на котором также был муляж пояса смертника, был застрелен в поле к западу от Барселоны.

В результате нападений в Каталонии в августе прошлого года погибли 16 человек.

Кто стоял за этими убийствами?

В полутора часах езды от Барселоны, у подножья Пиренейских гор расположен живописный городок Риполь. Окруженный хвойными лесами и горными реками, этот город стал базой для большинства террористических группировок, действующих в Каталонии.

Все члены этих группировок — иммигранты или дети иммигрантов из Марокко. В детстве они были друзьями и ходили в одну школу. В числе членов группировки — братья из четырех семей.

По всей видимости, они были обычными детьми, которые играли за местные футбольные команды, ходили на занятия после уроков и участвовали в школьных походах.

Участника нападения на Камбрильс Хуссейна Абуякуба друзья называли "Хусса", он играл за одну из юношеских футбольных команд.

Соцработник Нурия Перпинья помогала некоторым из них на продленке в школе.

"Они приходили после занятий, чтобы поработать за компьютером, потому что дома у них не было ни компьютера, ни интернета", — говорит она.

"Они были как все дети", — написала Ракель Рулль, мама одного из товарищей Хуссейна, в эмоциональном письме после нападений в Каталонии.

"Как ребенок, который играет на площади, или тот, кто тащит большой ранец с учебниками, или тот, кто здоровается с тобой и пропускает вперед в очереди в супермаркете, или как тот, что вдруг смущается от улыбки девочки", — написала Ракель Рулль.

Властям был известен только самый старший из мальчиков Дрисс Укабир, который подозревался в краже, сексуальном насилии и домашнем насилии, однако даже это не привлекло особого внимания полиции.

После окончания школы, большинство из них устроились на работу в местные кафе, рестораны и заводы.

Как эс-Сатти создал ячейку джихадистов

Потом появился Абдельбаки эс-Сатти, который начал служить в одной из двух городских мечетей, выдавая себя за имама.

Эс-Сатти родился в деревне в горах Эр-Риф в Марокко. Он приехал в Испанию в начале 2000-х годов и до переезда в Риполь весной 2015 года несколько раз попадал в тюрьму. В Риполь его привез резчик по дереву — выходец из Марокко.

Ибрагим Ялла, отец Саида и Юсуфа, плохо относится к эс-Сатти. По его словам, имам плохо повлиял на его сыновей, которые побгибли в Альканаре и Камбрильсе.

Эс-Сатти дважды бывал в доме Ибрагима — он приходил без приглашения, думая, что отца семейства нет дома. Саид Ялла работал в местном кафе, и эс-Сатти рекомендовал ему уволиться, поскольку в там продают алкоголь и свинину. Также он сказал Саиду, чтобы он не работал во время месяца Рамадан.

"Взгляды эс-Сатти были слишком строгими. Такая интерпретация ислама мне не нравилась. И я сказал об этом своим сыновьям. Я не хотел, чтобы они ходили в мечеть, где служил эс-Сатти. Сам я с ним не общался", — говорит Ибрагим Ялла.

В январе 2016 года эс-Сатти покинул Риполь. Он отправился в Бельгию, чтобы проповедовать в мечети в Дигеме, близ Брюсселя. Он сказал местным членам мусульманского сообщества, что работает информатором испанских спецслужб.

"Они [члены местной мусульманской общины] не доверяли ему и попросили показать какие-либо бумаги, доказывающие, что он на самом деле имам. Но он ничего не показал, и ему не поверили", — говорит Ганс Бонте, мэр бельгийского города Вилворде.

Глава мусульманской общины обратился в полицию, и эс-Сатти включили в базу данных бельгийской полиции, однако никакой реакции со стороны спецслужб не последовало.

Представитель бельгийской полиции запросил информацию об эс-Сатти у каталонских коллег, но ничего в ответ не получил.

От плана до нападения

Несмотря на то что местные власти дважды высказывали свои опасения по поводу эс-Сатти. Выходец из Марокко вернулся в Риполь в апреле 2016 года, вскоре после нападений на Брюссель.

"Каталонская полиция и федеральная испанская полиция слишком редко обменивалась информацией, а у каталонских и испанских властей были очень напряженные отношения", — поясняет мэр Бонте.

После возвращения эс-Сатти начал служить во второй мечети города Риполь.

Приблизительно за год до событий в Барселоне друзья, знакомые и близкие членов джихадистской ячейки в городе Риполь начали замечать изменения в поведении молодых людей, общавшихся с эс-Сатти. По их словам, они перестали носить модную одежду и стали посещать мечеть гораздо чаще.

"Они стали более закрытыми в общении", — признался один из их знакомых.

Они также регулярно приезжали на "фабрику" взрывных устройств в Альканаре. Чаще других туда приезжал Юнес Абуякуб, который и совершил нападение в Барселоне. Дом был зарегистрирован на его имя и на имя Юсуфа Яллы.

В документах, которые изучили корреспонденты Би-би-си, говорится, что члены группировки искали в интернете инструкции по изготовлению взрывных устройств, обращения и выступления лидеров экстремистской группировки "Исламское государство", химические формулы для изготовления взрывчатки и информацию о возможных целях нападений.

Чтобы покрыть расходы на дорогу и изготовление взрывных устройств, они крали деньги в ресторанах и кафе, где работали, и продавали в небольших городах на побережье золото и ювелирные изделия.

Старшие члены группировки выезжали за границу — обнаруженные в их компьютерах материалы свидетельствуют, что группировка поддерживала связи с рядом лиц, которые находятся под наблюдением полиции в других европейских странах.

Они несколько раз ездили Марокко — к семье и друзьям. Эс-Сатти несколько раз приезжал в Бельгию, последний раз — за два месяца до нападения в Барселоне.

Еще две поездки особенно заинтересовали полицию.

В декабре 2016 года Юсеф Ялла и Мохамед Хишами отправились в швейцарский Базель и остановились в отеле Olympia в Цюрихе. Скорее всего, они должны были обсудить организацию нападения с лицами, которые связаны с мечетью Ан-Нур в швейцарском городе Винтертур. Сейчас мечеть закрыта из-за подозрений в связях с экстремистами, однако ее служители отрицали все обвинения.

Через неделю Юсеф Ялла и Мохамед Хишами приехали в Брюссель, где их уже ждал Юнес Абуякуб.

За несколько дней до нападения в Барслеоне Юнес Абуякуб вместе с Омаром Хишами отправился в Париж. Тогда они взяли в прокат автомобиль Audi — именно его Хишами направит на толпу людей в Камбрильсе.

Согласно данным мобильных операторов, 11 и 12 августа Юнемс Абуякуб и Омар Хишами находились в центре Парижа. Они звонили лицам, которые пользовались sim-картами, не предполагающими регистрацию по паспорту.

Кто был главным?

Полиция полагает, что во время поездки в Париж они должны были определиться с целью для нападения второй группой джихадистов. Ею должна была стать Эйфелева башня.

Сейчас полиции предстоит выяснить, была ли возглавляемая эс-Сатти ячейка частью большой сети джихадистских группировок в Европе.

"Мы считаем, что был кто-то за пределами Испании. Может быть в Европе или в зоне вооруженного конфликта, кто убедил их осуществить нападение", — говорит глава контртеррористического департамента Каталонии Манель Кастельви.

По словам Кастельви, хотя хранившееся в Альканаре взрывчатое вещество было довольно легко получить, количество этого вещества и то, как были собраны взрывные устройства, наводит на мысль о том, что члены группировки консультировались с кем-то еще.

Как стало известно Би-би-си, у эс-Саттти были забронированы билеты из Барселоны в Брюссель на октябрь 2017 года. Это говорит о том, что он не собирался становиться смертником, как другие члены ячейки.

Почему полиция "проглядела" эс-Сатти?

Эс-Сатти был на заметке у властей в течение нескольких лет, однако никаких решительных действий в отношении него принято не было.

Когда в Брюселе в 2016 году подняли тревогу, уровень сотрудничества правоохранительных органов Испании и Бельгии оставлял желать лучшего. Кроме того, наблюдались проблемы с коммуникацией между различными подразделениями полиции в самой Испании.

Однако полиция упустила время еще раньше.

Еще в 2005 году эс-Сатти был под подозрением в связях с джихадистами. Он жил в прибрежном городе Виланова-и-ла-Желтру, недалеко от Барселоны, и проводил много времени с выходцем из Алжира — Белгасемом Белилом. Они были связаны с так называемой "ячейкой Виланова".

Белил стал смертником в Ираке — в результате организованного им взрыва в ноябре 2003 года погибли 28 человек.

Членов ячейки подозревали в вербовке молодых людей, которых потом отправляли в Сирию и Ирак, а также в связях с организаторами нападения на Мадрид в 2004 году. Однако позже эти подозрения были сняты.

В 2005 году власти Испании добивались права получить разрешение на прослушивание мобильного телефона эс-Сатти. Они подозревали, что эс-Сатти мог выступать в качестве посредника группировки "Ансар аль-Ислам". Однако из-за недостаточного количества доказательств, в доступе к данным телефона властям Испании было отказано.

Однако имя эс-Сатти было занесено в базу данных лиц, поддерживающих терроризм.

В 2010 году он был отправлен в тюрьму города Кастельон-де-ла-Плана за перевозку марихуаны из Марокко в Испанию. В тюрьме с ним общались представители Национального центра разведки — скорее всего, его рассматривали в качестве возможного информатора, однако сочли ненадежным.

Спецслужбы хотели получить разрешение на прослушивание телефона эс-Сатти после того, как он вышел из тюрьмы, чтобы выяснить, поддерживает ли он связи с экстремистами. Однако вновь прослушка была остановлена по решению судьи, посчитавшего полученные данные бесполезными.

У эс-Сатти ушло несколько лет на то, чтобы пройти путь от маргинального персонажа среди радикальных мусульман до руководителя собственной ячейки джихадистов.

Из этого стоит извлечь уроки о важности обмена информацией между правоохранительными органами разных стран, считает глава контртеррористического подразделения Европола Мануэль Наваррете.

"Нападение на Барселону показало, что мы должны иначе смотреть на региональные структуры, местные ячейки, которые начали действовать гораздо более изощренно", — говорит он.