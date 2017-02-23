Пропавший украинский депутат нашелся, похищение было инсценировкой

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, о похищении которого сообщалось ранее 23 февраля, вышел на связь и заявил, что он был участником спецоперации по обезвреживанию группировки, планировавшей ряд преступлений в Одессе и области. Об этом сообщает ”112 Украина”.

Похищение было инсценировкой, рассказал парламентарий по телефону в эфире телеканала. ”Заказчики и организаторы, думая, что я похищен, поехали на соответствующее место, куда меня должны были доставить для совершения расправы”, — пояснил он.

По словам Гончаренко, в результате операции, которую проводили сотрудники Службы безопасности Украины, были задержаны три человека.

”Украинской правде” депутат сообщил, что злоумышленники планировали истязать его. У них, как указал парламентарий, изъята кислота и средства для пыток. Также он назвал имя одного из заказчиков похищения — якобы это депутат от ”Оппозиционного блока” в Лиманском райсовете Александр Кушнарев. ”Его сын Геннадий Кушнарев был одним из участников "Антимайдана" и погиб в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Лично у него был мотив мести”, — отметил нардеп.

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Информацию о планировавшейся расправе над Гончаренко подтвердили и в прокуратуре Одесской области, передает ”112 Украина”. Заказчик был одновременно и предполагаемым исполнителем, заявил прокурор региона Олег Жученко.

Гончаренко, замглавы фракции ”Блока Петра Порошенко” в Верховной Раде, известен тем, что был активным участником событий, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе. Тогда в результате пожара в Доме профсоюзов, к которому привели столкновения сторонников федерализации Украины с радикалами ”Правого сектора” (организация запрещена в России) и футбольными фанатами, погибли 48 человек. Гончаренко, занимавший в то время должность местного депутата, выкладывал в сеть фотографии убитых и сожженных людей.