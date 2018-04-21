21.04.2018, 20:50

Пропавшая в Индии гражданка Латвии найдена мертвой, изуродованной и без головы

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India
IndiaFoto: AP, AFP Reuters, AFP/Scanpix

Пропавшая в Индии гражданка Латвии Лига Скромане, вероятнее всего, погибла. Как сообщает портал India Today, накануне на берегу реки Карамана было найдено изуродованное и обезглавленное тело. Полиция пока не может официально подтвердить, что это Лига, но предполагает, что это все же она.

"Нас вызвали подростки, которые собирались порыбачить в удаленном месте на берегу реки. Они сказали, что рядом с водой в кустах лежит тело. Мы нашли ее голову в некотором отдалении от тела. Предварительное расследование показало, что жертва была мертва почти месяц и ее тело начало разлагаться. Личность жертвы будет установлена после проведения ДНК-экспертизы", — цитирует издание представителя полиции города Тривандрам, расположенного на юго-западе Индии. Полиция также ждет прибытия сестры Лиги.

Как сообщалось, Лига Скромане пропала в Керале 14 марта. В Индию женщина, страдающая депрессией, прибыла для лечения в аюрведическом центре вместе с сестрой Илзе Скромане. Без ведома сестры Лига покинула центр, пропустив утреннее занятие по йоге. Полиции также удалось установить, что женщина поймала "попутку" в Ковалам. Последний раз ее видели в 11:30 утра 14 марта.

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