Прокуратура Грузии: Саакашвили грозит 11 лет заключения по четырем делам

GRUUSIA PRESIDENDI VISIIT Foto: Priit Simson

Бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Украины Михаилу Саакашвили, недавно лишенному украинского гражданства, грозит до 11 лет лишения свободы по четырем уголовным делам, заявила главный прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили изданию ”Обозреватель”.