Приведет ли признание экс-советника Трампа в связях с РФ к импичменту президента?

Признания экс-советника президента США в даче ложных показаний имеют важное значение для следствия. Чем именно это может обернуться для Майкла Флинна и Дональда Трампа — в материале DW.

Похоже, что расследование по делу о возможном вмешательстве Кремля в президентские выборы в США в 2016 году продвинулось вперед. 1 декабря экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признал в суде, что предоставлял Федеральному бюро расследований (ФБР) ложную информацию о своих контактах с Россией. В частности, Флинн сообщил, что, не имея на то соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора. В этой связи Майклу Флинну предъявлены официальные обвинения в попытке обмануть ФБР.

По информации газеты The New York Times, ссылающейся на обвинительное заключение, Флинн в декабре 2016 года созванивался с представителем переходной команды Трампа и послом РФ. Члены переходной команды не хотели бы, чтобы "Россия накаляла обстановку" в связи с санкциями США в отношении Москвы, и Флинн якобы просил российскую сторону не усугублять ситуацию.

Насколько большое значение имеют признания Флинна?

Президент США Дональд Трамп находится под давлением: тот факт, что Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний, имеет крайне важное значение. Ведь обвинения по этому делу впервые предъявлены не просто члену предвыборного штаба Трампа, а высокопоставленному сотруднику его администрации.

К тому же, Флинн был далеко не рядовым сотрудником. В ходе предвыборной кампании он долгое время считался чуть ли не самым влиятельным советником будущего президента в вопросах внешней политики. Трамп был так доволен работой Флинна, что впоследствии назначил его своим советником по национальной безопасности — вопреки советам многочисленных экспертов. Благо, что на это не требовалось согласия Конгресса.

Кроме того, нынешние признания Флинна являются явным свидетельством того, что тот предоставил команде спецпрокурора по России Роберта Мюллера важные сведения. Вполне возможно, что это позволит Мюллеру продвинуться в расследовании и предъявить обвинения лицам, сыгравшим в этом деле еще более важную роль.

"То, что Флинн оказался готовым к сотрудничеству с Мюллером в обмен на смягчение наказания, — крайне важно", — отмечает эксперт по правоохранительным вопросам, бывший помощник генерального прокурора в администрации Джорджа Буша-старшего Джимми Гуруле. В свое время он сам заключал с обвиняемыми подобные "сделки". В то же время это стоит делать лишь в том случае, если прокурор "на сто процентов уверен в том, что возможный свидетель располагает важными и достоверными доказательствами, которые могут позволить привлечь к ответственности преступников более высокого ранга", — поясняет Гуруле.

Но на что же теперь может рассчитывать сам Флинн? Как поясняет американский эксперт в области уголовного права Лайза Керн Гриффин, за дачу ложных показаний ему грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до года, а, возможно, и вовсе условный срок. По ее словам, это относительно мягкое наказание.

Что задумал спецпрокурор Мюллер?

Стратегия Роберта Мюллера заключается в том, чтобы с помощью "мелкой рыбешки" добраться до "крупных рыбин". При этом стоит отметить, что Флинн в бытность советником президента США по национальной безопасности уже занимал в иерархии Белого Дома довольно высокую позицию.

Список "крупных рыбин" возглавляет зять и старший советник Трампа Джаред Кушнер. "Во время предвыборной кампании Флинн сотрудничал с Кушнером в самых разнообразных формах. Поэтому в любом случае можно предположить, что Майкл Флинн располагает компрометирующей информацией о Джареде Кушнере", — поясняет Лайза Керн Гриффин. К тому же, как пишут американские СМИ, Флинн установил контакт с российским послом именно по указке Кушнера.

Помимо зятя Трампа, в центре внимания следствия может оказаться и его сын, считает Джимми Гуруле. Эксперт предполагает, что поводом для этого может стать встреча Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой в июне 2016 года, в ходе которой сын президента рассчитывал получить компромат на Хиллари Клинтон.

Можно ли говорить о начале конца президентства Трампа?

После появления новостей об откровениях Флинна многие пользователи соцсетей хором заговорили о начале конца президентства Дональда Трампа. Впрочем, подобные выводы пока преждевременны. По мнению экспертов, нынешние события стали просто еще одним, пусть и значительным, шагом в расследовании связей Трампа с Россией. Несмотря на то, что следствие вплотную подбирается к президенту, сам Трамп пока еще не является его объектом.

К тому же, с точки зрения конституционного права, возможность выдвижения обвинений против действующего президента США кажется весьма сомнительной. Профессор Лайза Керн Гриффин считает возможность его импичмента нереалистичной — по крайней мере, на данном этапе. По ее словам, вопрос о будущем Трампа, по всей видимости, будет решаться не в юридической а политической плоскости — в частности, на выборахгубернаторов и конгрессменов, которые пройдут в США в ноябре 2018 года.