При пожаре в торговом центре в Кемерово погибли четверо детей

В торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел пожар, при устранении последствий пожарные нашли тела четверых детей на верхнем этаже центра. Об этом сообщает "Интерфакс". В ходе поспешной эвакуации посетители прыгали из окон, минимум один человек погиб, утверждают СМИ. Пожар потушить не удается, полицейские в оцеплении не исключают, что здание может обрушиться.

Следственный комитет уточнил, что тела четверых погибших при пожаре детей нашли не в кинотеатре, а в детской комнате рядом с ним. Следователи также рапортовали о возбуждении уголовного дела, не уточняя статью.

Пожар произошел в ТРЦ "Зимняя вишня" в центре города на четвертом этаже. Центр эвакуировали. Пожар ликвидируют более десяти единиц техники. Огонь распространился на три этажа четырехэтажного здания.

Сообщалось, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов — об этом рассказал первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия. Местные жители сообщают, что рядом с кинотеатром находится детский центр.

Очевидец заявил сайту VSE42, что пожарные долго не могли приступить к тушению — "не было воды".

Анонимный источник в экстренных службах заявил агентству: "Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра".

"Ваш город" со ссылкой на очевидцев сообщает, что эвакуация была организована плохо: люди выбегали из здания без одежды, некоторых вынимали из окон, других пришлось эвакуировать с крыши здания. Источник FlashSiberia заявил, что при эвакуации погиб мужчина, выпрыгнувший из окна.

"Там были инвалиды-колясочники. Человек семь-восемь. Их вытащили оттуда. Они сами добрались до ближнего магазина без одежды. Сидят там ждут, когда их машина заберет", — заявил сайту VSE42 один из очевидцев.

ТАСС в МЧС сообщили, что из ТРЦ эвакуировали сто человек, еще 20 были спасены во время пожара.

FlashSiberia сообщает, что в детском центре работал контактный зоопарк, обитатели которого сгорели заживо: это козы, попугаи, лисы, ежи, еноты, сурикаты и другие животные.

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