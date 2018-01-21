21.01.2018, 10:00

При нападении на отель Intercontinental в Кабуле погибли десять человек


Deutsche Welle
EST
Kabul
KabulFoto: SOCIAL MEDIA, REUTERS

Спустя 13 часов после начала атаки на Intercontinental Hotel в Кабуле все боевики убиты. В результате этого нападения погибли шесть гражданских лиц, в том числе одна иностранка, сообщил утром в воскресенье, 21 января, представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими. Еще семь человек получили ранения. Кроме того, убиты четверо нападавших, добавил представитель ведомства.

В общей сложности спасены 153 человека, находившихся в отеле, среди них 41 иностранец, отметил другой представитель МВД Наджиб Даниш. Как отмечает агентство dpa, официальные представители властей Афганистана зачастую занижают число жертв. В интервью агентству один из очевидцев нападения утверждал, что реальное число погибших "намного выше", чем официальные данные. Он также указал, что боевики искали в отеле иностранцев и правительственных чиновников.

Intercontinental Hotel — популярнейший среди иностранцев отель Кабула. В день нападения здесь проходила конференция экспертов в области компьютерных технологий. Среди участников мероприятия были и правительственные чиновники. В июне 2011 года отель уже становился целью атаки боевиков. Тогда в результате четырех взрывов погибли 10 афганцев.

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