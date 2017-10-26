При крушении российского вертолета у берегов Норвегии погибли восемь человек

Восемь человек погибли при падении российского вертолета в море недалеко от острова Шпицберген, сообщает FlashNord со ссылкой на представителя погранслужбы Норвегии.

Hорвежские экстренные службы подтвердили пропажу воздушного судна, по их данным, на борту были три пассажира и пять членов экипажа, передает Reuters.

Спасатели, уточняет агентство, указали, что у всех, кто был в вертолете, русские имена. О судьбе пассажиров и команды служба пока не сообщает. Собеседник ТАСС в российских экстренных службах говорит о пятерых пассажирах и троих членах экипажа.

Вертолет выполнял рейс в Баренцбург, где располагается шахта компании ”Арктикауголь”. Источник ”Интерфакса” говорил, что на борту, вероятно, находились вахтовики. По данным собеседника агентства, вертолет не подавал сигнал бедствия.

ТАСС передает, что речь идет о Ми-8 компании ”Конверс Авиа”. Заместитель генерального директора фирмы Дмитрий Желязков не подтвердил крушение вертолета, но сообщил об отсутствии связи с ним. Ми-8, по словам Железякова, был технические исправен.

Спасатели ведут поисковую операцию в условиях плохой видимости, в море сильные волны, передает Reuters сообщение телеканала TV2.