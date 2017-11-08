Президента Украины вынуждают разорвать дипотношения с Россией

Президента Украины Петра Порошенко намерены вынудить разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщают газета "Коммерсант" и РБК.

Склонить к президента к такому серьезному шагу, который подразумевает осложнение или даже полное прекращение экономического, политического и другого сотрудничества между Россией и Украиной, хотят народные депутаты Верховной Рады через законопроект о реинтеграции Донбасса. Как сообщает "Коммерсант", депутат от правящего "Блока Петра Порошенко" Иван Винник внес в проект закона поправку, которая предусматривает прекращение дипотношений с Россией.

"Задача поправки — напомнить правительству о том, что невозможно признать Россию страной-агрессором и при этом сохранять дипотношения", — пояснил Винник РБК, зачем он внес такую поправку. По его словам, которые приводит "Коммерсант", после того как закон о реинтеграции Донбасса одобрит Верховная Рада, "Россия будет признана страной-агрессором".

"Сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне", — сказал Винник.

Большинство собеседников "Коммерсанта" в украинском парламенте убеждены, что поправка, которую внес народный депутат Винник, будет одобрена. После этого, как рассказал источник газеты в украинском МИДе, президент должен будет подписать указ о разрыве дипотношений. "Без этого нельзя, так как, согласно конституции, именно глава государства отвечает за внешнеполитическую деятельность Украины", — пояснил источник издания.

После этого МИД объявит о сроке, в течение которого российские дипломаты должны покинуть Украину. "Параллельно Киев начнет переговоры с третьей страной, чтобы ее посольство представляло интересы Украины в России — передавало ноты, корреспонденцию, информацию в российский МИД", — пояснил собеседник "Коммерсанта".

Такой страной, как сказал источник издания, может стать Белоруссия или Швейцария, которая в период Второй Мировой войны представляла интересы Германии в СССР.

"Сегодня в обществе существует четкий социальный запрос на разрыв отношений с Москвой. Об этом свидетельствуют закрытые соцопросы, которые мы регулярно проводим. Мы не можем не учитывать этот момент и плыть против течения", — сказал источник "Коммерсанта" в администрации президента Украины.

Вместе с тем газета отмечает, что поправка народного депутата Винника нарушила планы администрации Порошенко. В основном речь идет о договоренностях Киева с Вашингтоном. Дело в том, что закон о реинтеграции Донбасса Вашингтон "собирался представить Москве как свидетельство доброй воли и конструктивного подхода Киева", сообщает "Коммерсант". Как в Вашингтоне воспримут новости о намерении Украины разорвать дипломатические отношения с Москвой, в заметке "Коммерсанта" не предполагается.

Впервые о намерении Украины расторгнуть дипломатические отношения с Россией сообщалось спустя несколько месяцев после того, как РФ аннексировала Крым. В июле 2014 года Валерий Чалый, который тогда занимал пост заместителя главы администрации Порошенко, а в настоящее время является чрезвычайным послом Украины в США, говорил, что прекращение дипотношений — один из анализируемых вариантов. Соответствующее постановление даже было одобрено парламентским комитетом Верховной Рады по иностранным делам. Однако разрыва дипотношений с РФ тогда не последовало.

У России и Украины уже нет послов в Киеве и Москве

Такой дипломатический акт, как "разрыв дипломатических отношений", применяется в случаях возникновения между государствами вооруженного конфликта, утраты одним из государств международной правосубъектности, социальной революции, сопровождающейся кардинальным изменением системы государственности, а также в случае смены правительства неконституционным путем.

Устав ООН предусматривает также возможность разрыва дипотношений в соответствии с решением Совбеза в качестве меры воздействия на государство, виновное в создании угрозы международному миру.

В случае разрыва дипотношений между Украиной и Россией посольства будут закрыты, а дипломатический персонал отозван.

Посла Украины в Москве нет уже около двух лет. Посол Владимир Ельченко был отозван 17 марта 2014 года. Временным поверенным в делах Украины в России является Руслан Немчинский.

У России в настоящее время также нет посла в Украине.

Предыдущего посла Михаила Зурабова президент РФ Владимир Путин отправил в отставку 28 июля этого года. Временным поверенным в делах России на Украине был назначен советник-посланник посольства Сергей Торопов. Кандидатуру предложенного в августе на эту должность полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича Киев утверждать отказался.

Отклоняя кандидатуру посла, на Украине заявили, что вообще не дадут агреман никому из представителей РФ, учитывая нынешнюю ситуацию, так как наличие посла должно свидетельствовать о добрососедских отношениях между странами, а таковых в данный момент нет.

Дипломатическое представительство (посольство) Российской Федерации на Украине расположено в Киеве по адресу Воздухофлотский проспект, дом 27.