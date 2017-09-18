Президент Венесуэлы Мадуро похвастался сходством со Сталиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире передачи "Воскресенье с Мадуро" на канале Venezolana de Television продемонстрировал свой профиль в доказательство своего внешнего сходства с Иосифом Сталиным.

"В мире есть люди, которые считают меня карибским Сталиным. Я и правда похож. Посмотрите на мой профиль. Иногда я смотрю на себя в зеркало и вижу сходство со Сталиным", — заявил политик.

При этом президент Венесуэлы отметил, что критикующие его мировые лидеры зачастую используют более жесткие меры, чем он сам. В качестве примера он привел решение главы правительства Испании Мариано Рахоя отправить в Каталонию полицию для задержания 700 мэров. "Ну и кто тут диктатор? Мадуро, который разрешает оппозиции провести референдум, или Рахой, который лишает Каталонию слова?" — задался вопросом он.

Николас Мадуро напомнил, что, когда в июле его политические оппоненты организовали народный референдум по поводу созыва Конституционной ассамблеи, он распорядился обеспечить безопасность голосования, несмотря на то, что, по мнению властей, плебесцит был незаконным. В итоге в голосовании приняли участие более 7,6 млн человек. 98% проголосовали против созыва ассамблеи. Правительство не признало итоги голосования.

Как отмечает сайт Venezuela al Dia, ранее Мадуро уже указывал на то, что носит такие же усы, как Сталин, и заявлял о своем сходстве с Мао Цзэдуном, который, по его мнению, внедрял в Китае коммунизм "по-отечески".

В свою очередь, критики Мадуро обвиняли его в использовании деспотичных и жестоких методов Сталина и Гитлера, пишет Entorno Inteligente. Издание La Prenza Grafica сравнивало Мадуро со Сталиным в связи с преследованием лидеров оппозиции и массовым преследованием политических противников.

В настоящее время Венесуэла находится в глубоком кризисе. В стране наблюдается рецессия, высокая инфляция, нехватка продовольствия и медикаментов. За четыре месяца постоянных антиправительственных протестов в Венесуэле погибло около 120 человек.

В августа Национальное учредительное собрание приняло закон, который позволяет ему контролировать все органы госвласти в стране. Собрание было сформировано по итогам выборов, прошедших в Венесуэле 30 июля. Оно должно заменить контролируемый оппозицией парламент и санкционировать поправки в конституцию, расширяющие полномочия президента.

Создание НУС было встречено неодобрением как оппозицией Венесуэлы, так и международным сообществом. Ряд стран Латинской Америки заявил, что не признает результаты голосования. США назвали выборы в НУС "ударом по демократии во всем полушарии".

Оппозиция Венесуэлы также не признает итоги выборов и провоцирует массовые выступления протеста против действий властей. Ранее Генпрокуратура потребовала прекратить деятельность Ассамблеи, поскольку на выборах в нее были допущены нарушения. В итоге с должности сняли главу Генпрокуратуры страны. Это подтвердило опасения оппозиции, что НУС будет использовать свои полномочия для искоренения любой критики правящего режима.