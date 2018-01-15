15.01.2018, 07:02

Президент США Трамп: я не расист

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bbcrussian.com
EST
Президент США Трамп: я не расист
Foto: Evan Vucci, AP

Дональд Трамп заявил, что он не расист, отвечая на вопрос журналиста, вызванный оскорбительными комментариями, которые, по словам ряда сенаторов, были допущены президентом США на совещании в Белом доме.

Как сообщалось, в ходе совещания с членами конгресса по вопросам иммиграционной реформы Трамп назвал Сальвадор, Гаити и африканские страны "вонючими дырами".

"Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из вонючих дыр?" — цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

В пятницу Африканский союз потребовал от президента США извинений за эти слова, назвав их шокирующими и возмутительными.

"Я не расист. Я самый меньший расист из всех, у которого вы когда-нибудь возьмете интервью", — заявил в воскресенье вечером Трамп.

Вопрос о том, расист ли он, задал Трампу один из репортеров, когда президент отдыхал в гольф-клубе во Флориде.

Обвинения в расизме
Президент впервые прямо ответил на обвинения в расизме, звучавшие в его адрес.

"Это никак нельзя назвать, кроме "расист". Недопустимо целые страны и континенты называть "вонючими дырами", — заявил в Женеве представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

"Я думаю, этот человек, этот президент, тащит нас в прошлое, — сказал в интервью телеканалу Эй-Би-Си конгрессмен от штата Джорджия Джон Льюис, принимавший в свое время активное участие в американском движении в защиту гражданских прав. — Я думаю, что он расист".

Сенатор-демократ Дик Дурбин обвинил президента в "полных ненависти, гнусных и расистских" заявлениях, допущенных в ходе совещания.

"Я не могу поверить, что в истории Белого дома и Овального кабинета какой-нибудь президент США когда-либо говорил такие слова, которые я лично услышал от нашего президента вчера", — заявил Дурбин.

Некоторые сенаторы-республиканцы, присутствовавшие на этой встрече, заявили, что не помнят, чтобы президент говорил такие вещи.

Однако ряд сенаторов — республиканцев и демократов — подтвердили, что слышали эти слова, либо непосредственно из уст Трампа, либо в пересказе своих коллег.

"Я узнал об этом, когда это еще не стало достоянием публики", — заявил сенатор-республиканец Джефф Флейк.

Линдси Грэм, также сенатор от Республиканской партии, присутствовавший на том совещании, не стал отрицать, что эта фраза была произнесена Трампом.

"После комментариев президента я вчера напрямую высказал ему свое мнение. Президент и все присутствовавшие на встрече знают, что я сказал, и что я чувствовал", — заявил сенатор Грэм.

Ранее сам Дональд Трамп пытался отрицать, что на совещании в Овальном кабинете назвал страны Африки "вонючими дырами".

"На встрече DACA я употребил резкие выражения, но не такие", — написал Трамп в "Твиттере" после разразившегося скандала.

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