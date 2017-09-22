Президент Румынии отменил визит на Украину из-за закона об образовании

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил об отмене запланированного на октябрь визита на Украину из-за принятия Верховной Радой нового закона об образовании, согласно которому обучение в стране будет вестись только на украинском языке. Об этом сообщает издание Agerpres.

"В результате, узнав об этом законе, я отменил свой визит на Украину, а также отменил прием спикера парламента (Украины Андрея Парубия), который был намечен на конец сентября, послав таким образом мощный дипломатический сигнал. Президентский визит — очень сильный сигнал", — сказал Йоханнис.

"Я запланировал визит на Украину на октябрь этого года, визит, который я подготовил в несколько этапов с президентом (Петром) Порошенко. Последний раунд переговоров состоялся на встрече НАТО в Брюсселе. Меня очень неприятно удивил поворот событий в парламенте Украины, когда, не сообщая своим партнерам — а мы партнеры Украины, — был принят закон, который, на наш взгляд, противоречит взаимным благим намерениям", — заявил румынский лидер.

"Дело в том, что этот закон, если он будет принят, резко ограничит доступ меньшинств к образованию на их родном языке, и нам это очень обидно. На Украине проживает много румын", — пояснил Клаус Йоханнис. "Этот закон принят не вовремя, и весь подход, насколько мне известно, вызывает много вопросов", — резюмировал глава государства.

О встрече президентов Украины и Румынии в октябре стороны договорились в ходе саммита НАТО в Брюсселе в мае 2017 года. Клаус Йоханнис уточнил, что вместе с Порошенко они должны были посетить Буковину, где проживают украинские румыны. Всего на Украине зарегистрировано более 150 тысяч румын, в основном они живут в Черновицкой и Закарпатской областях страны.

Йоханнис сообщил, что встретился в здании ООН в Нью-Йорке с Порошенко, которому сообщил об отмене визита. "Нормально, что мы приветствовали друг друга и я коротко сообщил ему об этом. Я заявил ему прямо, что этого визита не будет, пока не будет прогресса по закону об образовании, и что я неприятно удивлен таким развитием событий, так как он (президент Порошенко) демонстрировал, по крайней мере со мной, очень открытый подход по отношению к румынам на Украине" (цитата по ТАСС), — заявил румынский лидер.

По словам главы Румынии, он передал свою позицию о новом украинском законе и по дипломатическим каналам, и теперь лично президенту Порошенко. "Он ушел довольно озабоченный, и надеюсь, что нам удастся прийти к подходу, который позволит румынам на Украине в перспективе продолжить обучение на румынском языке", — отметил он.

Напомним, Верховная Рада 5 сентября приняла закон "Об образовании", который предусматривает, что классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Пока Петр Порошенко не подписал этот закон.

Озабоченность ущемлением прав меньшинств в связи с новым законом ранее, помимо Румынии, выразили Болгария, Венгрия, Греция и Молдавия, в Польше пообещали следить за применением его положений. В МИД РФ заявили, что новый закон противоречит Конституции Украины, ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и ведет к тотальной украинизации.